何時解除9國禁飛令？　林鄭：控制第五波及全民強檢後有計劃開放

政府於今年1月8日起，就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、尼泊爾、菲律賓、英國和美國共9個國家，實施地區性航班「熔斷機制」即禁飛。行政長官林鄭月娥指，現時香港正處於「最緊要關頭 （most critical juncture）」，現時非適當時候解除禁飛，指有計劃在第五波疫情受控及推行全民強檢後，有途徑或計劃開放香港予港人或外國遊客到港。



林鄭月娥表示，得知很多人很緊張9 指明禁飛地區何時復飛，尤以有港人希望回來或商務往來，但她說，香港正處於抗疫「最緊要關頭 （most critical juncture）」，事實上有國家已把香港設為最高警戒級別，籲國民不要到港，認為不是適當時候立即解除禁飛，導致有更多人到港。

她說，到港人士中會有確診個案，甚至是有嚴重病徵，會增加本地醫療系統壓力，舉例近日曾經一班機有逾20宗個案，要把有關人士轉到醫院或隔離設施照顧，香港已在極大壓力之下，送抗疫包予本地居民或送港人隔離都未能完全做到，我要保護前線同事，現時不是再加大他們的壓力

不過，她透露已有計劃，在控制第五波疫情，及推行全民檢測減少社區感染後，會有計劃或者途徑開放香港予國際。