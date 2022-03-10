防疫基金｜院舍員工染疫未能領2000元津貼　社署終改條件當上班

政府上月起向院舍員工、保安員及清潔工等提供每月2,000元特別津貼，為期5個月。有工會稱接獲30至40名院舍員工投訴，指院舍員工要一個月內工作至少14天才合資格申領津貼，惟不少員工因不幸工作時染疫，或成密切接觸者而需隔離，令上班日數未達標，形容十分打擊士氣。工會質疑院舍員工申領設工時要求，資格嚴苛，與保安員及清潔工不同，已去信社會福利署要求撤銷限制。社署回應稱，員工受影響未能上班或需在家工作，亦可按上班日計算。



大批安老院舍爆發疫情。（資料圖片）

因染疫或成密切接觸者而未能上班

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，第5波疫情下大部分安老院舍爆發疫情，有院舍甚至有3分1人染疫。他稱近日工會接獲約30至40名工友來電投訴及求助，稱他們因染疫或被列作密切接觸者而未能上班，由於2月僅有28日，且當時隔離令仍維持14天，難達到每月工作至少14天的標準，故未合資格領取。

操勞工作致染疫 反無資格申請

鄭清發表示，雖然現時只要第6、7天快速檢測陰性，即可被視為已康復，惟即使工友陰性後，仍可能有咳嗽等病徵，都不能上班。他直言有關津貼雖然為提升士氣，惟不少院舍員工操勞工作不幸染疫，反無資格申請，「變咗打擊士氣，好勞氣，我地工會電話都變咗聽員工呻氣」。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發。(資料圖片)

工會質疑不同職業申領標準不一

他續稱，據其所知，保安員及清潔工相關津貼並未有工時要求，質疑當局標準不一造成不公平，「點解安老院有限制？重災區反而拎唔到？」他稱當接獲大量投訴時，已即時去信社署反映情況，並要求署方盡快撤消相關限制，惠及院舍工友。

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社署回覆指，院舍如有個別員工因疫情影響，例如確診新冠肺炎、受強制檢疫／隔離令等，因而未能返回院舍值勤或提供服務，或被安排在家工作，上述期間亦會被計算為工作日。該署稱只要有關員工的工作日數不少於14天，均會符合資格領取特別津貼，署方已向安老院及殘疾人士院舍發信，說明上述的申請資格，首批特別津貼會於3月內發放。

翻查資料，保安員及清潔工的申請資格清晰寫在物業管理業監察局網站上，當中未有提及工時標準，只稱受聘員工即可申領；惟社署網頁則未有交代院舍員工申請資格。