安老院缺人外勞難救近火　業界推培訓　Double Pay吸引本地生力軍

第五波疫情嚴峻，至今670間院舍爆疫，涉及接近5,000名院友及員工染疫，不少院舍人手短缺。政府昨（1日）起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，有安老業界表明急需輸入外勞填補人手空缺，關注當局能否安排他們盡快來港。

同時，業界已籌辦短期照顧員培訓課程，讓本地轉職或待業人士參與，希望在本月中可至少有20至30學員畢業，加入院舍照顧員行列。



安老服務協會主席陳志育指，業界正籌辦短期課程發掘本地人手。（梁鵬威攝）

推短期課程增本地人手 冀首批20至30名學員月中入職

安老服務協會主席陳志育表示，連日來在籌辦短期照顧員培訓課程，現時手上有二百至三百名學員資料，因人數多需要分批些課，料首批學員會在下周一（7日）上課。相關課程為期五日，首三日會教感染控制及照顧長者起居的技巧及知識，其後兩日會到院舍實習，畢業後隨即獲安排在本月14日到示周院舍工作。

報名者多沒院舍照顧經驗 主要為待業或轉職人士

陳表示，希望計劃可以在短期內，為業界帶來一些本地人手。他續指，來報名的人大多都沒有院舍照顧經驗，各行各業的人都有，都是待業或轉職人士。而經相關計劃入行，月薪逾三萬，陳形容是往常人工的「double pay」，相信對大眾有一定吸引力。

私營及津助院舍周二（3月1日）起可申請輸入外勞填補護理員空缺。（資料圖片）

關注外勞到港時間 安老協會陳志育：佢哋嚟救命 要及時

至於政府有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，陳坦言現時數以百計的院舍，都有輸入外勞的需要。惟以往輸入外勞的申請需時三個月，業界現時最關注是政府不同的部門，如勞工處、入境事務處能否增撥人手、加快處理申請，並與內地部門盡快做好協調，讓這班外勞能在兩星期後到港，「佢哋係過嚟救命，要及時過到嚟。」但他續指，現時政府不同部門均未有明確回覆外勞能於何時到港。

疫前人手缺20% 疫下靠3成人手打全場

香港安老服務協會執委李輝表示，在疫情前其院舍在人手上已缺少20%，需要聘用俗稱「外賣」的兼職員工填補人手。現時疫情嚴峻，有員工染疫要隔離未能上班、亦有些員工因家人擔心疫情要求他們停工，加上醫院、檢疫中心、疫苗接種中心等地方以高薪聘請護士、照顧員等，令她的院舍人手更緊絀，「（疫情）最嚴峻時，要三分之一人手打全場。」

安老服務協會委員李輝指，疫情嚴峻，院舍只餘下三分之一的人手。（資料圖片／鄭子峰攝）

師徒制助外勞適應本地院舍工作

李坦言，現時院舍人手緊絀，只能維持有限度的服務，有時也未能每日為長者沖涼。政府日前宣布，有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，李表明會捉緊機會申請，期望能為8間院舍共聘請40至45位外勞，院舍屆時會有一對一的師徒制，幫他們各自安排「師傅」，協助他們適應新工作。

不過，李認為，現時內地開始富裕、有不少照顧員的職位提供，加上香港疫情現時相當嚴峻，內地人未必願意離鄉別井來香港工作。她續說，照顧員要跟長者溝通到，輸入的外勞亦要懂廣東話，變相在供應上又再少一些。