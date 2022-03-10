髮型屋重開傍晚排長龍　打工仔放工急剪煩惱絲：想買個鏟自己剪

因第五波疫情停業近一個月的髮型屋今（10日）在政府考慮到市民有「實際需要」下重開，並實施疫苗通行證，要最少打一針才可入內。

傍晚的速剪店內外，集結不少急於整理長達4個星期沒修剪頭髮的市民，顧客進入前要使用安心出行，與職員一樣須全程戴上口罩。

有已接種兩劑疫苗的打工仔，聲言忍受不了頭髮過長，下班後即前來理髮，對於髮型屋重開感高興：「本身想買返個剷自己剪，𠵱家有髮型師幫手都開心嘅。」



傍晚領籌等剪髮 至少要排半小時

下午五時左右，不少「打工仔」一下班就來光顧快剪店。記者在西灣河一間店快剪店所見，舖外有不少人領籌等候，職員指要至少要排半小時。

打工仔「放工就嚟剪」 男士居多

已接種兩劑疫苗人王先生指不知道髮型屋實施「疫苗通行證」，而他因忍受不了頭髮過長，返早班的他因此「放工就嚟剪」，更對於理髮店重開感高興：「本身想買返個鏟自己剪，𠵱家有髮型師幫手都開心嘅」。王認為，其他停業處所也應在實行「疫苗通行證」下准予重開：「唔使一刀切，無得開員工就無糧出」

另一市民譚先生亦表示自己「一放工就嚟剪」，始終剪髮是「生活所需」，支持髮型屋應重開，至於重開其他受限處所則不太有迫切需要。