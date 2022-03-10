快測轉陰性　圍封強檢核酸陽性　仍被捉入隔離營　當局稱謹慎起見

疫情持續，《香港01》近日接獲入住隔離設施的市民求助，報稱在確診後「居家隔離」並在第6和第7日連續快速測試結果呈陰性，理應可以「放疫監」，惟大廈突然遭圍封強檢，其核酸結果呈陽性，無奈地入住「隔離營」。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，若圍封強檢發現超過15%陽性，代表大廈出現傳播，謹慎起見有需要將所有陽性個案撤出大廈隔離。解除隔離的條件，將按首日驗出陽性計算，但並未回應若市民未透過快測平台申報，將如何計算。



▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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有人確診隔離後再遇圍封強檢

有市民向《香港01》求助，他在確診後自我隔離，第6及第7日連續兩日快速測試呈陰性，理應可以解除隔離令，但因屋苑圍封強檢，經核酸檢測結果呈陽性，被安排入住隔離設施，重新計算隔離日子。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應表示，不論經核酸檢測或快速測試，由取樣本日起計為第0日，若已接種兩劑新冠疫苗，到第6及第7日快測陰性，即對社區傳播及傳播他人風險較低，可以視為完成隔離，但若未打針或只得一針，病毒排放或更久，所以要隔離至第14日，獲陰性報告才可回復正常生活。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，3月10日見記者。

第6及第7日連續快測陰性可離開

至於圍封強檢，歐家榮指會有特別安排，若大廈有多宗個案，經圍封後發現超過15％人士陽性，即大廈出現傳播，就要謹慎處理，盡快安排相關人士撤出大廈，入住隔離設施，以免對大廈居民造成進一步風險，同樣地，若已接種兩針人士，在第6及第7日連續快測陰性，便可離開。

歐家榮續指，一般而言，圍封強檢下所有人都要接受檢測，但如本身是陽性個案，就毋須再做核酸檢測，透過圍封強檢找到的個案，即當晚的個案，會在有結果後就會安排去隔離設施，至於一些較新的個案，即圍封前兩日確診，在家隔離中人士，都會一併安排去社區隔離設施。

不過不少自我快速測試陽性的市民，若未來得及在申報平台上登記，再被核算檢測陽性，就無法再申報快測的「第零日」，歐家榮連日來均未能解釋如何處理。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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市民求助青衣方艙醫院無藥物

另外，《香港01》亦收到市民求助，指入住青衣方艙醫院後持續發燒，但一直沒有藥物供應。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，隔離設施設有醫療站，為入住人士提供醫療援助，醫管局團隊與管理青衣隔離設施的保安局合作無間，保安局安排市民入住後，醫管局團隊會隨即提供支援，包括健康資料等，有需要時醫護會提供協助。