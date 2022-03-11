增29,381宗確診　連續第二日下跌　惟單日呈報多294人離世創新高

本港疫情仍然嚴峻，衞生署今（11日）公布新增29,381宗確診個案，當中10,493宗屬快速測試陽性個案，較昨日3.14萬宗有所減少，亦是連續第二日下趺，第五波疫情至今則共錄得634,169宗確診個案。醫管局今公布再多294名病人死亡，包括過去24小時新增196人，及呈報滯後數據的98宗個案，死亡人數再創新高。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱確診數字似乎已平穩，但暫未有跡象顯示有開始下降趨勢，仍要視乎未來1、2星期情況。



▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



+ 2

歐家榮表示，新增29,381宗個案中，有4宗為輸入個案，18,888宗為核酸檢測陽性個案，當中2,284經醫管局呈報、2,513宗經衞生署呈報，以及14,091宗為私人化驗所呈報個案，另有10,493宗為快測平台成功上報個案。衞生署為其中2,513宗個案進行基因分析，並未發現懷疑Delta個案，懷疑Omicron個案則有1,704宗，其餘809宗正待分析或樣本病毒含量不足做基因分析。

91%院舍爆疫

他提到昨增加13間院舍出現個案或爆發情況，包括9間安老院及4間殘疾院舍，共涉295宗個案，包括262名院友及33名員工，累計第五波有73間安老院舍出現個案或爆發，佔全港91%。他稱過去兩周約有410院舍有10宗個案以上，涉23.4萬名院友及6,100名員工。至於殘疾院舍則有253間爆疫，佔全港75%，過去兩周共164間爆疫，佔全港49%。他指院舍至今已有1,893宗死亡個案。

歐家榮稱第五波共有3,231宗死亡個案，死亡率佔0.51%，年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲，兒科病人維持5宗；涉及18歲至59歲成年人個案增至144宗，佔整體死亡個案4.46%；60歲或以上有3,078 宗，佔所有死亡個案95.9%，當中有2,247宗涉80歲以上長者，佔69.5%。

死亡個案接種情況：



．90.7%無接種或未完成接種

．80歲個案以上有92.4%未接種疫苗

．全部個案中，未完成接種死亡率1.84%，較已打兩針的0.07%有26倍差別

．80歲以上未家成接種死亡率為11.7% ，較完成接種死亡率2.55%相差5倍

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



+ 10

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則表示，過去24小時有196名對新冠病人離世，分別是為127男69女，年齡介乎24至107歲，當中113人來自院舍，有148人無任何打針紀錄，另有34人打一針，12人打兩針。打三針則有2人，而有185人為65歲以上長者。

6名較年輕的離世病人：



．24歲男子，本身有先天性遺傳綜合症，住在院舍，因嘔吐後抽筋，經急症室進行檢測呈陽性，後來情況轉差，於3月10日離世。

．其餘50歲女子、52歲男子、57歲男子、58歲男子及59歲男子均住在院舍，大部份是長期病患或需臥床，需要有人照顧或需要洗腎。

她又稱由於數據滯後，2月28日至3月9日有98人離世未公佈，包括59男39女，年齡介乎34至100歲。換言之，今日公佈死亡個案達294人，繼3月9日公佈的291人後，死亡數字再創新高。

(資料圖片/梁鵬威攝)

至於過去一天共877人康復出院，80名病人經入院篩查或院入檢測發現確診，有120多名同房病房病人被列為密切接觸者。醫管局至今有13,311名員工確診，約5,786名員工已返回工作崗位。

確診數字平穩但未見下降趨勢 仍需觀察多一、兩星期

歐家榮表示，近日確診數字無再爆發上升，有少少受控跡象，但難用單單一、兩日數字分析未來趨勢，故需視乎未來一、兩周情況。他又稱現時個案每星期徘徊3萬至5萬，較之前初每兩、三天倍數情況已變平穩，但惟仍未能看到有開始下降趨勢，並強調現時疫情仍然嚴峻。他又稱社區仍有較多傳播鏈，封區的確診率高達10至20%，「香港仍然有好多熱點有好活躍社區傳播，市民要謹慎，稍為放鬆疫情可能會逆轉或反彈。」

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼

