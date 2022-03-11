林鄭：疫苗接種率達標仍未能放寬社交措施　禁堂食無效屬斷章取義

第五波疫情近日有輕微回落跡象，特首林鄭月娥今早（11日）記者會上表示，即使全港疫苗接種率達標後，都未必會放寬社交距離措施，要綜合性考慮「目前未去到呢個階段」。她又稱，目前香港疫情是否在高峰期或下降期等判斷仍言之過早，仍在檢查確診數字，需要維持社交距離措施至4月20日。



另外，港大團隊日前發表研究報告指，政府禁晚市堂食措施，對降低病毒傳播是全無幫助。林鄭回應稱已透過港大醫學院院長梁卓偉闡明有關論述屬於斷章取義，原有社交距離仍有作用。



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



+ 10

第五波疫情近日有輕微回落跡象，林鄭月娥稱目前社交距離措施仍然是抗疫需要手段。雖然世衛官網上指安全的疫苗可以幫助停止疫情大流行，但林鄭指疫苗最緊要是減重症及死亡率，不是簡單地說疫苗接種到某一階段就放棄社交距離「目前未去到呢個階段」。要綜合考慮，她舉例，2021年下半年疫苗接種不理想，但仍可以放寬大部分的社交距離措施，稱現仍要監察每日確診及自行呈報的數字。香港現時是否在高峰期、下降期、上升期仍言之過早，社交距離措施要持續到4月20日。

另外，日前港大團隊發布研究文章，分析本港第三、四波新冠疫情間，政府實施餐飲處所防疫限制的成效，稱禁晚市堂食對降低病毒傳播並無幫助。林鄭稱今早已經透過港大醫學院院長梁卓偉闡明，有關論述乃斷章取義，不符合現時情況。她續指，從邏輯上言論，市民進入餐廳聚餐、除口罩進食的傳播風險，一定比禁止堂食的來得高。

+ 1

對於入境抵港人士即使已經連續經快速測試呈陰性，仍要隔離14日，林鄭稱目前是為了不再進一步增加醫療系統的負擔。她指明白市民的心情，但由於香港面對空前的疫情，現時首要任務是要保護香港市民及醫療系統，以防任何潛在的危機。但補充，會再審視疫情後放寬從特定海外地方回港的香港市民隔離限制。

她又指，不認為現時政府採取措施態度被指前後不一，她稱如果3個月前，要將伊利沙伯醫院轉作指定醫院，她定會認為是不可思議的決定，不能夠稱「轉態」，在現時情況下屬於及時和最有效的決定。她又稱，對於近日不斷有不同政府的消息就關於禁足消息流出，她稱不能追溯所有消息源頭。因此，她在兩日前決定親自主持記者會，如有疑問，她會直接交代，撇清疑慮。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼

