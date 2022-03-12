太古廣場血案｜送貨員涉企圖謀殺不相識七旬翁　先取精神科報告

七旬老翁周三在太古廣場遭人箍頸，倒地後再被人踩頭，送院後危殆，涉嫌與案有關的一名年輕男子，被控一項企圖謀殺罪，案件今(12日)在東區法院提堂，控方指被告與事主素未謀面，參考過被告的精神科記錄，故要求先為被告索取兩份精神科報告，以看被告是否適合答辯，裁判官把案押後至3月25日再提訊，期間被告還押小欖精神病中心。



被告王海(23歲，送貨員)，被控一項企圖謀殺罪，於2022年3月9日，在香港金鐘太古廣場1期L3樓301號舖外，企圖謀殺男子阮國柱。被告上庭時雙手鎖上手銬，他聽取控罪後以英文回答：「I do. （我明白）」。

控方透露，被告與事主素未謀面，警方調查時發現被告有瑪麗醫院精神科診所的預約便條，控方因而要求先為被告索取兩份精神科報告，以看被告是否適合答辯，期間被告還押小欖精神病院作特別監管。

案件編號：ESCC 481/2022