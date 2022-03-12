查毅超：科學園園區公司4年集資680億元　下半年啟動深圳分園

新一份《財政預算案》提出撥50億元成立「策略性創科基金」。香港科技園公司主席查毅超今日（12日）指會積極配合，以物色具潛力的創科企業。他又表示，近年本港創科投資的氣氛積極正面，過去四年科學園內的園區公司，獲投資案例超過220宗，籌得超過680億元。

他稱，科技園已孕育大約850間初創企業，現有超過1,000間創科企業落戶科學園，創科社群的人數超過1.7萬人，當中1.1萬人是研發專業人士。他強調，科技園將透過不同計劃，積極為年青人提供更多實習、培訓及就業機會，並將於下半年啟動香港科學園深圳分園，支援企業及人才「引進來、走出去」。



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查毅超今日於港台節目《香港家書》中表示，上月發表的《財政預算案》推動多個創科項目，他對此感到非常鼓舞。他表示，近年科技園建構的創科生態圈取得進展，例如管理的創投基金資產總額已超過6億元，支持不同融資階段的初創企業。截至今天，基金已投資了23家科技企業，科技園每投資一元，就可吸引32元的外部投資。

他形容現時「創科勢頭良好，香港的獨角獸不斷增長」，科學園的園區公司包括上市公司商湯科技、獨角獸Lalamove等。而科學園園內從事生物醫藥科技群組亦十分出色企業在數年間由 50 間增加至超過 150 間。

今年6月是香港科技園20周年，查毅超指為配合未來的發展，科學園第二期擴建計劃已經開始，政府亦提出擴容計劃，務求提供更多科研協作空間；又會透過不同計劃，積極為年青人提供更多實習、培訓及就業機會。他強調，早前經已重新定位三大工業邨為「創新園」，推動「由研發到創新製造」，協助本地傳統工業升級轉型，支援新興先進製造業發展。