全民檢測｜消息：政府徵召科學園員工參與　公務員工會明晤聶德權

政府早前一直說要在3月做全民檢測，直至林鄭月娥周三（9日）改口風，稱並非優先工作。《香港01》獲悉，科學園行政總裁黃克強周四（10日）向員工發內部電郵，表明已被徵召須參與其中，包括須提供人手協助營運檢測中心，為期合共9天，又提到或於3月底展開相關工作。

此外，公務局事務局局長聶德權明天（11日）將與各大公務員工會代表會晤，料商討有關全民檢測安排。此前已有消息指，政府徵召官校老師、公營機構員工，參與協助全民檢測。



科學園行政總裁黃克強今（10日）向員工發內部電郵，表明已被徵召須參與全民檢測工作。（資料圖片）

CEO電郵：科學園被徵召 需協助九日

全民檢測押後，但據了解，政府各部門仍密鑼緊鼓召集人手，公營及法定機構亦要點算人力資源。

科學園行政總裁黃克強則於今早向員工發內部電郵，表明科學園已被徵召須參與其中，並須提供義工人手協助營運其中一間強檢中心，為期合共9天，每更工作約6至8小時。內文又提到，或須於3月底開始值班。

特首林鄭月娥昨稱全民檢測非優先工作，明言仍在規劃階段，但籌備工作仍在進行。（資料圖片）

聶德權將與公務員工會會晤 討論細節

此外，公務局事務局局長聶德權明天將與各大公務員工會代表會晤，料商討有關全民檢測安排，包括分工細節、防感染措施及相關指引。

據了解，現時須參與抗疫工作的公務員已疲於奔命，有前線人員指，期望當局可妥善分工，勿各自為政及令資源重疊。

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早前消息指，全民檢測擬於3月下旬至4月初進行，本港及內地專家則對推行日期各有看法，其中國家衛健委專家組組長梁萬年認為，處於疫情後期推行則屬較適合時機。



林鄭月娥昨主持抗疫記者會時則提到，全民強制檢測的準備工作及細化方案仍在進行，當所有事宜準備好，時機一到就會通知市民，有關時機要綜合考慮及評估，並非她個人在政策上評估，要視乎專家意見及疫情發展。衞生署衞生防護中心今日則指，據連日確診數據而論，相信第五波疫情或已「見頂」。

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