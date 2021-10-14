港大9所研發實驗室進駐科學園InnoHK　包括由袁國勇帶領疫苗研究

香港大學9所研發實驗室將進駐「InnoHK創新香港研發平台」，樓面面積超過10萬平方尺，五年的資助金額更超過港幣30億元。九所研發實驗室分別獲納入Health@InnoHK及AIR@InnoHK創新平台，當中包括由港大微生物學系袁國勇領導的病毒與疫苗研究中心，旨在開發針對新冠病毒、流感及愛滋病的創新療法及疫苗。



香港大學九所研發實驗室將進駐「InnoHK創新香港研發平台」。（資料圖片）

香港大學9所研發實驗室將進駐「InnoHK創新香港研發平台」，數目成院校之冠，五年的資助金額更超過港幣30億元。

實驗室包括由袁國勇帶領病毒與疫苗研究中心

九個研發實驗室將設於科學園，樓面面積超過10萬平方尺，其中六個研發實驗室獲納入Health@InnoHK創新平台，聚焦於與醫療相關科技的研究與開發應用；當中包括由港大微生物學系袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心，旨在開發針對新冠病毒、流感及愛滋病的創新療法及疫苗。另外，亦有中心主力研究新一代用於晚期癌症治療的抗癌化合物。

六個研發實驗室獲納入Health@InnoHK創新平台，包括由港大微生物學系袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心。（港大提供）

至於其餘三個研發實驗室，將會進駐AIR@InnoHK創新平台，發展人工智能及機械人科技等應用於不同領域範疇。包括由港大醫學院院長梁卓偉帶領的醫衞大數據深析實驗室，目標是發展人工智能，應用作實現精準醫學的工具和全球衞生普及化的催化劑，以及利用人工智能擴展可再生能源的應用的量子人工智能實驗室、創新製衣技術研發中心，合作機構包括倫敦帝國學院、北京大學、哥倫比亞大學等世界級學府。

校長張翔望透過協作優勢 助推動香港成國際創科中心

港大校長張翔指祝賀各個港大科研團隊，並期望他們在各自的領域有所成就，透過發揮各研發實驗室的科研協作優勢，在不同的領域帶來革命性的影響，為推動香港成爲國際創科中心作出貢獻。

「InnoHK創新香港研發平台」是特區政府的重點項目，由創新科技署推出，邀請國際知名機構或商業單位來港設立研發實驗室，旨在進行世界級及具影響力的科研合作，發展香港成為環球科研合作中心。