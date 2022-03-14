東鐵「烏蠅頭」列車剩7列未退役　港鐵擬贈教育團體或機構保育

東鐵線過海段預計於今年6月至7月通車，需要悉數守用9卡列車，屆時現時提供服務，鐵路迷俗稱「烏蠅頭」的12卡中期翻新列車將會全數退役。

港鐵表示，目前尚有7列「烏蠅頭」仍在行駛。港鐵有意保留這些服務香港數十載的列車部件，甚至有計劃推出先導計劃，捐出整卡列車予教育團體或其他機構作保育。

部份退役列車的部件，則以另一面貌繼續為港人服務。港鐵總工場經理梁偉文運用創意，將部份已退役的12卡列車，車廂內的扶手、吊環等，改裝成為健身器材予長者使用，甚至將扶手安裝在長者家中廁所，作防滑扶手，讓長者出入如廁時，都能緊握扶手以防跌倒。



陪伴港人近40年的東鐵線「烏蠅頭」列車，於1996年逐步翻新至現時模樣，隨過海段即將通車，「烏蠅頭」列車會全數退役。港鐵總工場經理梁偉文說，現時只剩下7列12卡車仍提供服務，不少列車已經退役，並交由承辦商拆解回收。

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車廂扶手轉贈長者改善家居 成浴室防滑扶手

梁偉文在何東樓車廠工作30年，見證該批「烏蠅頭」12卡列車翻新，維修工作遇上眾多挑戰。至有新一代列車取替，都有幸配合可以一齊見證，希望可以在12卡列車退役時，可以用回部分零件，並思考如何保存。

身為港鐵義工團主席的他，有日經過公園時靈機一觸，與同事合作，把列車的扶手吊環及車廂部件改裝成健身器材，並安裝到長者家中，讓長者在家可以繼續運動；長者有時如廁後或會站不穩，拆下的列車扶手亦重新安裝到長者家中洗手間，讓長者搭車以外都要「緊握扶手」防跌倒。港鐵指，至今已經捐出49組四人座椅、11組扶手吊環及車廂部件，以及5組車廂扶手。

港鐵總經理（鐵道車輛維修）李劍雄說，今次是港鐵首次處理如此大規模的退役列車，已找來合資格承辦商處理退役車廂部件，當中部份部件為鋁及鐵，可回收循環使用，而未能回收的部件，就會在香港以環保方法處理。

籌劃「退役列車保 ‧ 傳」先導計劃 邀請團體探討善用退役列車

李亦透露，除拆除部件捐予社區外，正籌劃「退役列車保 ‧ 傳」先導計劃，將邀請團體共同探討善用退役列車回饋社會，宣揚保育及傳承。他說，正與學校或機構接洽，希望可以捐贈列車作教育用途，但就如何付運仍要商討，期望今年下半年可以成事。

被問到會否如現時巴士公司向學校捐出退役巴士做法，捐贈完整車卡到學校。他表示，正探討具體做法，而東鐵退役列車會作為先導計劃，再視乎情況，未來或推展至其他港鐵列車退役計劃中。

正研究「黃頭車」保育可行性 或送到博物館

港鐵車廠內，亦有保留少量12卡列車翻新前的前身「黃頭車」車卡。港鐵過去曾稱，會想辦法保育「黃頭車」，李劍雄說，「黃頭車」早前曾在何東樓出現，會繼續研究保育的可行性，有機會送去博物館或其他地方。

被問到最後一列12卡「烏蠅頭」列車退役時，會否有告別活動。李指，聽到市民聲音，但疫情下要再觀察，如有活動將會再公布。