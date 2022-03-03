東鐵過海段｜會展站佈局曝光付費區內有廁所　將展出二戰炸彈彈殼

東鐵過海段即將在3個月後通車，將會新增會展站，該站建造期間曾因掘出二戰時期炸彈，要停工封路拆除。

港鐵今日（3日）在網頁，公布3個東鐵過海段車站的車站小冊子，其中會展站的小冊子中，公開車站佈局，站內大堂平面圖資料顯示，付費區內將設廁所。小冊子同時預告，未來會展站內，將有位置展示其中一個於工地發現的炸彈彈殼。

車站小冊子向來是鐵路迷收集物品之一，港鐵今日同時公布，會送出500套3個東鐵過海段車站的小冊子，並郵寄予成功登記人士，不過登記名額短時間已爆滿。



會展站工地於2018年施工期間，曾先後發現3枚各重約千磅，在二戰時期美軍空投炸彈，其中在當年1月27日發現的戰時美式炮彈，曾導致警方大規模封鎖整個灣仔北，疏散工地400米範圍內1,552名居民及商戶，經過26小時才成功拆彈。

港鐵的會展站小冊子透露，車站將會展出其中一枚炸彈的彈殼，讓乘客更了解灣仔區的歷史。而大堂平面圖資料，顯示車站閘內付費區範圍設有洗手間，所有商舖則會在閘外。

東鐵過海段車站小冊子 陸續送到東鐵、港島線及南港島線各車站

港鐵今日亦宣布，送出500套一套三份涉及東鐵過海段車站的小冊子，並會寄到首500個登記的本港地址。不過開放登記不久，登記名額已迅即爆滿。未能成功登記的市民，可以到東鐵過海段專題網頁下載電子版。港鐵表示，印刷版亦會陸續送到東鐵、港島線及南港島線各車站。