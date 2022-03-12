增27,647確診連續3日減少　多285人離世　歐家榮：傳播高屬平台期

本港疫情持續，衞生署今（12日）公布新增27,647宗確診個案，當中15,789宗屬核酸檢測確診，11,858宗為快速測試陽性個案，較昨日2.94萬宗減少，亦是連續第三日下趺。第五波疫情至今則共錄得661,816。今日新增285名病人死亡，包括過去24小時新增198人，及呈報滯後數據的87宗個案，死亡數字持續徘佪在高位。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱確診數字仍然高企，料處於「平台期」，未見明顯上升或下降趨勢，呼籲市民勿鬆懈。



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再多23間院舍爆疫

歐家榮指出，昨日新增23間院舍出現個案或爆發情況，包括11間安老院，12間殘疾院舍，共涉382宗個案，包括267名院友及115名員工。第五波累計有742間安老院舍爆疫，過去兩周則有409間，佔全港所有安老院舍51%。至現時共有24,270名安老院舍院友及6,330名員工染疫，殘疾人土院舍則總共有6,650院友及2,430職員確診。兩類院舍至今共有1,894宗死亡個案。

新增285宗死亡個案

他又稱第5波疫情至昨日共有3,516宗死亡個案，較昨天公佈增加285宗，當中滯後死亡數字為87人，死亡數字仍徘徊高位，昨天（11日）新增死亡個案為294宗創疫情以來新高。死者年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲，另有5名兒童個案。他稱3,351宗死亡個案為60歲或以上長者，佔95.3%，當中有2,459宗涉80歲以上長者，佔所有死亡個案70%。

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為死亡個案進行基因分析 8成以上為Omicron

歐指出，公共衞生化驗服務處最新完成190宗死亡個案的基因排序，其中16為懷疑Delta個案，佔8.42%，另有160宗死亡個案則是懷疑Omicron個案，佔84.2%，餘下14個樣本病毒量不足。

死亡個案接種疫苗情況：



．89.5%死亡個案無接種或未完成接種

．80歲以上未接種死亡個案佔91.4%

．未完成或未接種疫苗死亡率佔整體確診個案的1.92%，相比已打兩針的0.08%相差24倍

．80歲以上無打、只按種1劑完死亡率為12.1%，較完成接種3%死亡率相差4倍

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則表示，過去24小時198名對新冠病毒呈陽性的病人離世，包括122男76女，年齡介乎36至107歲，當中119人來自院舍，140人無任何打針紀錄，另有37人打了一針，21人打兩針。另有182人是65歲以上長者。

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8名較年輕的離世病人：



．36歲女子，患有長期病，需要長期洗腎，曾有幾次冠心病紀錄，她的家人亦有感染，病人到急症室後發燒兩天，情況嚴重並要即時插喉，最後離世

．44男歲男子，本身已換心瓣，長期需食薄血藥，曾有幾次急性水腫，送往急症室後幾小時氣促，含氧量低，要插喉急救，最後不幸離世

．51歲及54歲女子，二人均為長期病患需長期卧床，需用喉管餵食

．54歲及56歲女子，二人患有癌病

．57歲男子，本身有腦膜癌、需長期卧床

．57歲男子，患遺傳性小腦共濟失調，要長期坐輪椅，本身風險較大

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現為平台期 未見明顯下降趨勢

歐家榮表示，今日確診數字與過去兩天差不多，「冇話特別少好多，每日個案都有少少波幅」。他稱過去一周數字每日徘徊3萬至4萬宗，沒有進一步上升，似乎停滯在一個比較高的水平，而近日圍封強檢陽性百分比仍然高企，2月24日至3月2日圍封陽性百分比達13.1%，2月25日至3月9日則為13.4%，最近兩日仍有12.5%，多方數據顯示社區傳播仍然活躍，特別有熱點傳播較高。他指形容現時是一個「平台」水平，看不到明顯上升或向下降趨勢，呼籲市民勿鬆懈。

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