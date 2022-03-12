保安局：隔離設施從未發生洗手間天花倒塌　譴責不實相片誤導市民

本港第五波疫情仍然嚴峻，政府設立多個社區隔離設施安排染疫人士入住。近日網上流傳一張聲稱為社區隔離設施洗手間的相片，指洗手間天花板倒塌，惹來不少網民留言批評。保安局發言人於3月12日澄清，近期啟用的三個社區隔離設施，均未發生洗手間倒塌事故；並強烈譴責有人惡意發布不實相片誤導市民。



網上流傳一張相片，指社區隔離設施洗手間天花倒塌。

網上相片與青衣隔離設施廁所不同

從網上流傳相片可見，該洗手間天花倒塌、廁所門破損，亦有廁所板散落在地方。

將這張相片，與青衣社區隔離設施內部照片對比，發現青衣社區隔離設施的廁格有地台，而網上流傳相片的廁格則沒有。但仍然有網民信以為真。

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保安局：強烈譴責

保安局發言人於3月12日則澄清，指位於青衣、新田和港珠澳大橋香港口岸人工島的社區隔離設施，自投入服務後，均未發生洗手間倒塌事故。對於有人惡意發布不實相片誤導市民，局方予以強烈譴責。

不少網民見到相片，均留言批評。（網上截圖）

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