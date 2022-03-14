疫情｜聶德權：兒童接種趨勢放緩　周五起3至17歲學生可取即日籌

本港新冠疫苗首針接種率突破9成，負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早（14日）表示，目標將第二針接種率由目前8成推高至9成，並將第三針接種率翻倍，未來政府會將重點放在長者和兒童接種，包括安排外展隊到學校和社區會堂接種，由周五（18日）起，3至17歲學生可各間社區接種中心領取「即日籌」。



被問到為何目前外展隊不為安老院舍長者接種復必泰疫苗，聶德權解釋，復必泰疫苗需要釋稀，程序較複雜，規模較小的院舍未要做到，若釋稀後才運送到院舍，則可能影響疫苗質素，加上長者較為接受科興，因此主要接種科興疫苗。



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規模較大的院舍才能安排接種復必泰疫苗

聶德權在電台節目表示，過去一周，全港日均接種量是7.3萬劑，接種人數回落，相信與部分人染疫，未能接種疫苗有關。他指，目前3至11歲兒童有28萬人已接種第一針新冠疫苗，接種率約53%，其中約6成人打復必泰，4成打科興，但近日接種速度放緩，相信最踴躍接種的一批已完成接種。

他續指，政府將擴大接種中心的服務，周三（16日）起銅鑼灣禮頓中心的接種中心，會開放6樓予學校接種，周五起中央圖書館、長沙灣香港紗廠及創紀之城五期的接種中心，會開放予所有市民。周五（18日）起，3至17歲學生可各間社區接種中心領取「即日籌」。

對於有專家建議為長者接種復必泰疫苗，聶德權稱，復必泰疫苗需要釋稀，釋稀後需要在6小時內使用，需要事先預計好數量，只有規模較大的院舍才能做到，若釋稀後才運送到院舍，則可能影響疫苗質素，長者亦普遍較接受科興。

（資料圖片）

公務員「復陽」可上班 聶德權：料二次感染及傳播機會低

公務員事務局日前宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。聶德權說，政府以僱員的安全和健康為首位，只是因應病毒性質和疫情發展更改指引，根據衞生當局指引，已接種兩針疫苗的確診人士，受感染後第6及7日快速檢測陰性，便可回復正常生活。

他指，由於仍有病毒殘留體內，核酸檢測結果或會呈陽性，但相信二次感染以及傳播機會很低，強調仍有病徵人士不應上班，部門首長會因應個別情況安排。