疫苗｜禮頓中心3.16可打復必泰　3間中心周五起擴至為3歲以上接種

政府今日（14日）宣布，周三起（16日）位於銅鑼灣禮頓中心的衛星社區疫苗接種中心將擴展服務，於六樓新增場地提供復必泰疫苗接種服務予12歲或以上人士，並接受學校為適齡學童作團體預約。至於銅鑼灣香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心周五（18日）起，將擴展至為所有三歲或以上合資格人士接種新冠疫苗。



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政府宣布擴展社區疫苗接種中心的服務安排，位於銅鑼灣禮頓中心的衛星社區疫苗接種中心，周三起於六樓新增場地提供復必泰疫苗接種服務予12歲或以上人士，並接受學校為適齡學童作團體預約。市民可由明日（15日）上午九時起透過專題網站的預約系統進行網上預約，接種中心不會即場派發「即日籌」。

香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期中 心 3.18擴展服務至3歲以上人士

位於銅鑼灣香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心現專為3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗的接種服務，由周五起將擴展至為所有3歲或以上合資格人士接種新冠疫苗。由周四（17日）上午九時起，專題網站的預約系統亦會開放這三間疫苗接種中心的預約名額予18歲至59歲的市民。

此外，位於粉嶺雷鳴路和興遊樂場的短期社區疫苗接種中心將由周三起遷往上水龍琛路39號上水廣場17樓，並延長服務至4月30日，繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。受影響人士的預約會自動轉往位於上水廣場的接種中心，接種日期和時間不變，有關人士會獲電話短訊通知。

同時，由二月中開始運作，分別位於屯門屯喜路三號屯門大會堂地下大堂和沙田源禾路一號沙田大會堂地下大堂的兩個短期社區疫苗接種中心，將延長服務至4月18日，繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。

所有科興接種中心3.18起提供「即日籌」予兒童、青少年及長者

現時所有提供科興疫苗的社區疫苗接種中心會由星期五起，開始提供「即日籌」予三歲至十七歲兒童、青少年和六十歲或以上長者領取。

復必泰接種中心周五起亦為青少年及長者設「即日籌」

14間為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心（不包括四間兒童社區疫苗接種中心和不設「即日籌」的沙田香港中文大學醫院社區疫苗接種中心及銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心），亦會由星期五起開始提供「即日籌」予十二歲至十七歲青少年和六十歲或以上長者領取。