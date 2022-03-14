疫情｜杭州順豐速運中轉場累計49人確診　散發多地存外溢社區風險

浙江杭州順豐速運餘杭中轉場爆疫，截至昨日（13日）已有49名員工確診。目前，浙江湖州、嘉興和貴州遵義等地均已發現與餘杭中轉場相關的病例。

杭州新冠疫情防控新聞發布會昨日通報，此次杭州快遞疫情不排除可能外溢到社區的風險。



目前，浙江多地都通報與餘杭中轉場有關的病例，有地方快遞點已關閉停運。據了解，浙江嘉興、湖州各有一宗陽性病例為餘杭區仁和順豐員工；貴州遵義一名省外返鄉人員確診，亦證實為餘杭區仁和街道順豐快遞中轉站工作人員。

此外，一批杭州涉疫郵件快遞流入陝西延安市，共686件，全部為順豐快遞。目前，延安市的順豐快遞已停止營業。

杭州市昨日舉行疫情防控工作新聞發布會，市衛健委副主任王旭初介紹，本次疫情具有多點、多元、多發，人物同傳，涉及面廣，隱匿性強的特點，是今年以來杭州市所有疫情當中最嚴峻、最複雜的一次。

根據已掌握的流行病學調查等資料，本次疫情所有關聯病例都屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰，較大可能是物流企業內的操作工被境外污染物品感染後，通過人傳人模式造成後續傳播。而一些被污染的快遞物品因為被配送到其他快遞網點後，又造成非順豐物流快遞員的感染。

據介紹，收件人可在「順豐速運+」小程序上通過「在線客服」查詢包括各地區的收寄公告，還可以通過輸入「查件是否經過餘杭」、「查看快件是否經過餘杭中轉場」等信息，查詢自己的快遞是否安全。