疫情｜民政署接管物資派發　陳積志稱推展至18區　擬聘請商業速遞

第五波疫情嚴峻，民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立24小時電話熱線（1883 019），但有市民反映難以撥通熱線。署理民政事務局局長陳積志今早（14日）表示，計劃開設第4間接線中心，屆時合共會有550條線，亦正開發手機應用程式，供求助市民留下其需要，預計很快可正式推出。



陳積志出席電台節目時指，目前向確診人士派發物資的工作，由民政事務局接管，目前先在部分地區試行，未來會擴展至全港18區，亦會考慮招募義工、商業速遞和非政府組織協助派發。



陳積志稱，目前「居安抗疫」熱線共有3間接線中心，提供280條線，當局計劃開設第4間接線中心，屆時合共會有550條線，不過籌備需時，需要尋覓合適場地，並安排網絡商接駁電話線。他指，當局已改善熱線安排，包括可容許更多市民致電熱線後輪候接聽，亦設有留言功能。

他透露，當局正開發手機應用程式，供求助市民留下其需要，已差不多完成開發，料很快可推行。

透過義工、商業速遞和非政府組織 增人手派物資

陳積志表示，原來需要物資的個案，由民政事務總署轉介社署，但經審視過後，決定由民政事務總署直接派發物資，相信可很快派發進度，社署亦可騰出人手處理院舍感染的問題。他稱，目前民政總署先在黃大仙、油尖旺等4區試行物資送遞，將來必定會推展至18區，當局將透過招募義工、商業速遞和非政府組織來增加人手。

他指，居家隔離人士眾多，無法向所有人派發物資，呼籲確診人士盡量透過親友、鄰居、網購和外賣等獲取所需要物資，將資源留在有需要人士。