明天增6間指定診所　名額增至逾4千　設關愛專線予高風險人士預約

本港確診數字仍然高企，醫管局今日（14日）宣布，明日（15日）將啟動額外六間指定診所，並合共23間診所為輕症患者提供治療。患者同樣須預約診症，以避免人流聚集。另外，明日起亦增設關愛預約專線，將預留一半籌號供較高風險患者進行預約，令他們能盡快得到診治，減低出現重症的機會。
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有17間指定診所投入運作，每日提供3,000個名額，預計增至23間診所後，每日的派籌能增至4,300個。明日再啟動額外六間指定診所，包括：
．柴灣環翠普通科門診診所
．黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所
．藍田分科診所普通科門診診所
．石硤尾普通科門診診所
．青衣市區普通科門診診所
．元朗容鳳書健康中心
指定診所主要協助治療輕症病人及有需要求診的病人，尤其是高風險患者。此外，為避免人流聚集，六間指定診所須預約診症。明日起將增設關愛預約專線，供較高風險患者進行預約，包括70歲以上、5歲以下、28周以上孕婦，免疫力有問題的病人等。希望為這類患者提供適切治療，以抒緩患者的病徵，減低出現重症的機會。劉家獻指，稍後將發放新聞稿公布有關指定診所的詳情。
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