疫下悲歌｜確診院友困亞博23日無沖涼刷牙　只准用尿片　眼疾惡化

第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒欲接走母親，但亞博館只與老人院聯絡，家屬未能接走，直至向立法會議員求助，才在上周四（10日）帶她出院。婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。



▼亞博館社區隔離設施▼



+ 8

89歲鄧婆婆本來入住長沙灣老人院，患有白內障及青光眼，左眼只有約30%視力，右眼約只有約60%視力，每日都要滴兩至三枝眼藥水，每日分別滴兩至三次。

但第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，鄧婆婆被同房長者傳染確診。她在2月16日確診後被送到明愛醫院，更在2月19日被送到亞博館的社區隔離設施入住。

其女兒鄧小姐憶述當時曾有老人院職員通知母親確診並有氣促，起初以為只是在老人院隔離，故沒有收拾東西便被送到亞博館。

患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。 （資料圖片／梁鵬威攝）

23日無沖涼刷牙更衣 未曾落過病床

鄧婆婆入住亞博館整整23天，但她未曾落過病床，23日以來也未曾沖涼、更衣及刷牙，她直言稱自己很污糟，「咁多日都無掂過水」。鄧婆婆曾要求沖涼及去洗手間如廁，但有醫護人員拒絕，並稱她有尿片，故拒絕她落床，更稱亞博館「無得沖涼」。

白內障、青光眼眼藥水耗盡

此外，她每日要滴的數枝眼藥水也耗盡，她曾向要求醫護滴眼藥水，但未獲正視。鄧婆婆說了數次後也不敢再多番要求，但婆婆稱醫護整體是友善的。

由於鄧婆婆視力欠佳，她撥打電話也存在困難。鄧小姐稱早已在母親電話加入快捷鍵，如按5字便可撥打給我。除首兩日鄧婆婆有成功致電與她聯絡，鄧婆婆有時更錯按關掉電話，曾多天未能與她聯絡。

至上周三（9日），鄧婆婆已入住超過21天，惟仍未有任何離院通知。鄧小姐曾致電老人院了解事件，但院方職員稱未接獲離院通知，只叫她不用擔心，又稱沒亞博館相關電話可提供作聯絡。

立法會議員江玉歡表示，亞博館現時只聯絡老人院跟進，院舍人手亦緊張，未必可完全跟進事件，故有長者可離院時，亦應該通知長者家屬，除可加快長者出院，亦可令長者獲得更適當的照顧。 （資料圖片／余俊亮攝）

出院後視力變差 憂更多亞博長者求助無門

鄧小姐十分擔憂，因她見醫護在醫院疲於奔命，又看見病人與屍體同房的相片，覺得「屍橫遍野」，故想盡早接她回家照顧。鄧小姐最終打上電台，道出事件後，獲立法會議員江玉歡跟進，她最終在翌日便可回家。

亞博館只與院舍聯絡 家人未能接走

江玉歡表示，亞博館現時只聯絡老人院跟進，院舍人手亦緊張，未必可完全跟進事件，故有長者可離院時，亦應該通知長者家屬，除可加快長者出院，亦可令長者獲得更適當的照顧。

惟鄧婆婆出院後，鄧小姐形容婆婆視力變差，以往可看到電話的數字鍵，現時卻只看得十分模糊。鄧小姐帶鄧婆婆下街，稱「有單車在她正前方也看不到」，現時正相約眼科醫生看診。鄧小姐稱媽媽是較精靈及表達能力較高的長者，相信有更多不懂表達及求助的長者需要支援。

《香港01》正向社署查詢鄧婆婆事件，正待回覆。

中央派出內地醫療團隊到港協助，首批75名人員昨日（14日）傍晚經深圳灣口岸抵港。（孔繁栩攝）

75內地醫護昨日抵港支援

特首林鄭月娥曾在上周六記者會表示，亞博隔離設施人手不足，特別是護理人員，已向中央提出安排內地醫療團隊協助。她指，人手不足是現實，盼大家能理解，對於有長者入住未能聯絡家人，會要求管理人員做得更好。

特首在昨日（14日）宣布首批75名內地醫護人員抵港，並有另外300人員在本周來港，協助醫管局治療新冠病人。

▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼

