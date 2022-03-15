疫情｜亞博未為臥床病人淋浴　醫管局認不理想　會定時轉身及清潔

新冠肺炎疫情嚴峻，近日有不少人投訴長者入住亞博後得不到妥善照顧。醫管局今（15日）在疫情記者會中表示，治療設施暫未能為臥床病人淋浴，承認做法不理想，但會定時為病人轉身及清潔皮膚。

此外，港府早前向中央提出派內地醫護來港支援，首批75名醫療人員已於昨日抵港。醫管局表示，內地醫護今早已在亞博社區治療設施了解及熟習環境，將在日內開始治療病人，局方亦在醫療系統、醫藥名單等已加入中文界面，方便內地醫護使用。



▼亞博館社區隔離設施▼



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會為床上病人抹身

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，因應亞博場地及設施限制，加上須集中人手照顧較嚴重的病人，承認治療設施暫未能為臥床病人淋浴。他強調，明白有關做法不太理想，希望大家體諒。

他又指，治療設施的醫護會適時為病人評估，盡量每隔一段時間，為病人轉身、更換尿片及清潔皮膚，亦會定時檢視病人的皮膚狀況，及在床上為他們抹身。他相信內地醫療團體加入後，可提升的病人護理質素，並會定時檢視現時的工作流程及服務範圍，以作改善。

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▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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相信同事可助內地醫護與病人溝通

至於內地援港醫療隊方面，劉家獻表示，醫管局今早已派出專人協助，包括講解收治病人程序、臨床系統應用、處方藥物、急救、醫療程序的安排等。為配合內地醫療隊開展工作，社區治療設施的醫療系統、醫藥名單、工作流程已加入中文界面，方便內地醫護使用，而醫管局亦會派出專人在需要時協助他們與病人溝通。

劉家獻提到，首批來港的內地醫護來自廣東省，不少亦懂得廣東話，若與病人無法溝通，相信同事都可協助翻譯。他又指，現時本港的系統主要使用英語，據他了解，很多內地醫護都可閱讀英文，運作上則已加入中文輪入等，以方便溝通，他形容內地援港醫療隊是精英，可向香港分享經驗。

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名譽僱員並非新事物

劉重申，內地援港醫療隊會以「名譽僱員」的身份工作，名譽僱員在醫管局內的工作，相關保險及對病人的保障條款亦適用及相同，身份等同醫管局的醫護人員，醫管局會為團隊所遇到治療問題付上最終責任。

他又補充，「名譽僱員」並非新事物，過往有私家醫生、大學醫生都是醫管局的「名譽僱員」，他們同樣可在醫管局診症、開藥等。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

