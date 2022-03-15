疫情｜醫局管推出隔離護理觀察系統　提醒特定徵狀病人往求診

本港新冠病毒確診人數仍然高企，醫管局今日（15日）傍晚6時將會推出隔離護理觀察系統，支援社區確診病人，系統讓病人登記健康狀況，提醒病人服藥後仍高燒不退、出現低溫、抽筋、胸腹不適等，屬於警告徵狀，系統會提示病人要預約前往指定診所，亦會提供健康建議。



確診病人會收附連結短訊

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上指出，今日傍晚6時，醫管局將會推出隔離護理觀察系統，支援社區確診病人，確診病人會收SMS短訊並附上連結，病人可在連結網站上，輸入檢測資料、健康狀況及不適，包括警告徵狀，例如服藥後仍高燒不退、出現低溫、抽筋、胸腹不適等。

▼ 圓洲角指定診所 ▼



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系統會提醒病人求醫

劉家獻續指，系統會提示有關徵狀屬警告徵狀，提醒確診病人應去急症室或聯絡社區隔離設施職員。若病人申報有高風險因素，如年齡在70歲以上、5歲以下、懷孕28周以上、器官移植病人、免疫低病人等，系統會提示病人要預約前往指定診所，「 護訊鈴」亦會跟進有關情況。

為病人提供額外協助途徑

劉家獻也提到，系統會提供健康建議，及提供平台讓病人報告確診後指定日子快測結果，他提醒市民，平台是供社區人士或在社區隔離的人士使用，以讓該些病人可有額外途徑尋求協助，其他市民不要隨便登入。

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高危病人可用關愛熱線預約

劉家獻重申，現時兩種新冠口服藥在公立醫院、指定診所、及老人院內均會處方，醫管局亦提供處方的臨床指引予前線員工，處方與否要視乎打針情況、年齡、有否懷孕、免疫力低（例如曾接收器官移植、服食抗癌藥等），病人到指定診所求醫時，也可以主動詢問是否適合處方口服藥。

劉家獻續解釋，現時處方口服藥的條件視乎病人是否屬高危類別人士，這類病人可以使用關愛熱線，盡快預約到指定診所求診，相信他們可適時見醫生及取得藥物。

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