確診大廈｜3642廈上榜涉維景灣畔、海之戀多座　基隆街日增125幢

第五波新冠肺炎疫情持續於高位橫行，衞生防護中心更新3月15日的確診大廈名單，過去14日累計有3,642幢「疫廈」，較前日（14日）多408幢，其中深水埗增幅最大，多132幢，基隆街突然日增125幢，佔深水埗區全區總數逾三分之一。

其他地區方面，將軍澳臨海住宅維景灣畔，日增13座上榜；「沙士」期間多人染疫的淘大花園，同樣多兩座上榜；荃灣區的海之戀亦多7座上榜。此外，劏房林立、有不少不同族裔人士聚居的重慶大廈同樣榜上有名。



▼過去14天內有確診者居住大廈名單（截至3月15日）▼



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基隆街突增125幢 佔深水埗區總數1/3

本港昨日多408幢大廈有住戶染疫，當中深水埗區為重災區，共有132幢新上榜，該區過去14日合共有345幢大廈有人申報中招，其中基隆街突然日增125幢，當中大部份住宅只列上街道號碼，未有透露名稱；另有部份只寫上名稱，但未有特別標明位於基隆街，例如基隆樓、基發樓、榮生樓等。翻查資料，基隆街最大的街號為391號，換言之，即全街至少有約三分一幢建築物有確診者。

觀塘區有307幢全港第二多

全港第二多「疫廈」的地區為觀塘區，達307幢，按日多25幢，其中包括位於九龍灣、「沙士」期間多人染疫的淘大花園，最新有I座及J座上榜，連同之前上榜的Q座，累計共三座上榜。第三多的是灣仔區，有255幢大廈，日增16幢，新上榜的包括譚臣大廈、新基大廈、寶榮大廈等。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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荃灣海之戀共7座上榜 尖沙咀重慶大廈榜上有名

其他地區方面，荃灣海之戀新增共7座上榜，包括1、2、3、5、6、7及9座，累計共8座上榜。另外，鄰近調景嶺站、將軍澳臨海住宅維景灣畔，日增13座上榜，包括1至3、5、6、8、9、11至13、15至17座，連同之前已上榜的7及10座，一共有15座上榜。油尖旺區方面，值得留意的是，劏房林立、有不少少數族裔聚居的重慶大廈同樣榜上有名。