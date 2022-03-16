封區｜隆亨邨、寶田邨及順天邨等六邨　各有一廈污水陽性圍封強檢

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。港府今日（16日）指，因應沙田隆亨邨慧心樓、屯門寶田邨第6座、青衣長亨邨亨怡樓，以及黃大仙竹園南邨貴園樓等共六幢大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，上述大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，並須等候至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。



▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼



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▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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港府表示，由於沙田隆亨邨慧心樓，以及屯門寶田邨第6座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，於今日下午3時起於兩幢大廈內進行圍封檢測。當局將於上述大廈內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測，目標是在明日（17日）下午約1時完成行動。不過會視乎檢測結果，行動或會延長。

另外，當局下午4時起亦於青衣長亨邨亨怡樓作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，大廈內人士須留在其處所，並於今日晚上9時前接受檢測，當局目標是在明日下午約1時完成此行動。當局亦於下午4時30分起於黃大仙竹園南邨貴園樓進行圍封行動，目標於明日下午約1時完成行動。

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當局於下午5時起亦於屯門蝴蝶邨蝶意樓，以及觀塘順天邨天韻樓作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，受檢人士於今日晚上10時前接受檢測，預料明日約下午1時完成此行動。

當局指，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。如上述大廈內曾於去年12月31日或之後確診新冠肺炎的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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曾於涉事大廈逗留逾2小時人士須強檢

當局強調，根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於指定時間期間內曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在行動開始生效時不在上述大廈內，亦須在3月18日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

房署又設立熱線電話26061073，由今日下午3時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。當局呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，強調不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

