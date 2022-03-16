封區｜六圍封廈解封共1197宗初陽　順天邨天柱樓初陽比率達21.6%

本港新冠疫情持續蔓延，多幢住宅大廈周二（15日）因污水呈陽性而圍封強檢，涉事大廈今日（16日）陸續解封。深水埗麗閣邨麗菊樓共有約738名居民檢測，當中發現86宗初步陽性個案，初陽比率為11.7%；觀塘順天邨天柱樓約1,280名居民檢測，共發現276宗初步陽性及10宗不確定個案，染疫比率為21.6%；至於黃大仙竹園南邨富園樓約1,500名居民檢測，並發現227宗初步陽性個案，陽性比率為15.1%。



另外，屯門蝴蝶邨蝶翎樓約1,130名居民檢測，發現209宗初步陽性個案和33宗不確定個案，初步陽性比率為18.5%；青衣長亨邨亨俊樓共約1530名居民檢測，發現105宗初步陽性個案，初陽比率為6.9%；沙田隆亨邨善心樓約1,630名居民檢測，當中共發現294宗初步陽性個案和77宗不確定個案，初陽比率為18%。



▼3月15日 深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼



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麗閣邨麗菊樓揭86宗初陽個案 約11.7%居民染疫

深水埗麗閣邨麗菊樓自昨日下午4時圍封，至今日上午約11時完成強制檢測行動。其間約738名身處麗菊樓內人士接受檢測，當中發現86宗初步陽性個案，即約11.7%居民染疫。政府會發出隔離令，並會安排有關人士入住社區隔離設施。此外，政府亦派員到訪麗菊樓455戶，當中43戶在過程中沒人應門。

順天邨天柱樓染疫比率高達21.6%

觀塘順天邨天柱樓自昨日下午5時30分圍封，至今日上午約11時完成強制檢測行動。其間約1,280名身處天柱樓人士接受檢測，當中共發現276宗初步陽性和10宗檢測結果不確定個案，染疫比率高達21.6%。此外，政府亦派員到訪天柱樓約700戶，當中45戶在過程中沒人應門。

竹園南邨富園樓1,500居民受檢 揭227宗初陽個案

黃大仙竹園南邨富園樓自昨日下午4時30分圍封，至今日上午約11時30分完成強制檢測行動。富園樓約1,500人接受檢測，發現227宗初步陽性，初陽比率為15.1%。此外，政府亦內派員到訪富園樓約730戶，當中約30戶在過程中沒人應門。

蝴蝶邨蝶翎樓發現209宗初陽 陽性比率為18.5%

屯門蝴蝶邨蝶翎樓昨日下午3時強檢，今日上午約11時45分解封。當中有約1,130名居民檢測，並發現209宗初步陽性和33宗不確定個案，初陽比率為18.5%。此外，政府亦在蝶翎樓派員到訪約865戶，當中約125戶在過程中沒人應門。

▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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長亨邨亨俊樓1,530人檢測 揭105宗初陽

青衣長亨邨亨俊樓昨日下午3時強檢，今日下午1時解封。共約1,530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現105宗初步陽性檢測個案，初步陽性比率為6.9%。此外，政府亦在亨俊樓派員到訪約745戶，當中約65戶在過程中沒人應門。

▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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隆亨邨善心樓初步陽性比率達18%

沙田隆亨邨善心樓自昨日下午3時強檢，今日上午約11時30分完成行動。當中共有約1,630名居民接受檢測，發現294宗初步陽性和77宗檢測結果不確定個案，染疫比率高達18%。此外，政府亦在善心樓派員到訪約720戶，當中26戶在過程中沒人應門。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

