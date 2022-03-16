林鄭感謝300內地醫護援港　國家衛健委副主任：盡快熟悉香港法規

繼日前首批75名內地醫療人員抵港，今日（16日）再多300名內地醫護人員抵港。國家衛生健康委員會副主任雷海潮到蓮塘口岸為醫護送行，並表示內地及香港醫療制度存在差異，希望內地援港醫護抵港後要盡快熟悉環境，嚴格按照香港的法規及指引。



行政長官林鄭月娥聯同醫管局行政總裁高拔陞、香港醫院管理局主席范鴻齡等到蓮塘口岸迎接內地援港醫護。她表示，對內地醫護援港致以衷心感謝，為他們的付出而感動，又稱香港一定能打贏這場抗疫戰。她更期望能夠盡快開通蓮塘口岸，讓兩地人民恢復來往。



雷海潮發表講話時表示，內地醫護將面對新變化及挑戰，須盡快熟悉並嚴格遵照香港的法規及醫療工作辦事。他亦希望兩地醫護能團結一致，順利協同工作，內地醫護如遇困難或矛盾都要處理，並積極配合香港的醫療工作。

國家衛健委副主席雷海潮：國內從沒出現如此嚴重的情況

他指出，香港第五波確診人數已突破90萬，國內其他省份從沒有出現如此嚴重的情況，因此內地醫護在港的工作也會相當繁重。他形容此次援港工作是重任，希望內地醫護能以自身經驗及耐心的態度應對工作。

雷強調，援港任務為高風險工作，風險隨時在身邊。他又提到2020年湖北、武漢大爆發時，在兩個月的抗疫工作中，沒有一名醫護受到感染，創下防疫史記錄。他明白工作繁重同時，風險因素將隨之增加，並提醒醫護要保護自身健康，並安全歸來。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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林鄭月娥期望盡快開通口岸 讓兩地人民恢復來往

另外，特首林鄭月娥對內地醫護援港致以衷心感謝。她表示，目前香港疫情嚴峻，很多長者在安老院舍或社區受感染，並出現嚴重情況。加上醫管局近兩成員工染疫，雖有一半員工返回崗位，但仍缺乏醫療人手。

林鄭表示，明白內地醫護需要離開原來的工作崗位馳援香港，並為他們的付出而感動，相信在他們的幫助下香港一定能打贏這場抗疫戰。她更期望能夠盡快開通蓮塘口岸，讓兩地人民恢復來往。

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