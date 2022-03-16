疫情｜港鐵2月客量創「沙士」後新低　僅6279萬人次　按月跌四成

第五波疫情爆發下，港府收緊社交距離措施，市面人流大減。港鐵公布2月的客流數字，全月重鐵服務總客量只有約6,279萬人次，日均僅224萬人次，創2003年「沙士」以來新低，不過當年兩鐵仍未合併，鐵路線亦遠較現時少。



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第五波疫情下，政府於1月初收緊社交措施，包括禁晚市堂食等，當月港鐵全月重鐵服務客流達1.1億人次，按月跌19%。踏入2月份，疫情逐漸嚴重，由本來日增百宗，升至過千宗，再到月底時單日確診新增逾萬宗。

港鐵公布2月份客流，全月總客量只有約6,279萬人次，日均僅224萬人次，按月再跌43%；按年則跌31.3%，是新冠肺炎爆發以來，客流最低的月份。

翻查港鐵過往的客流量紀錄，對上一次低於6,279萬人次，已是2003年6月，當時港鐵客量只有約5,992萬人次，「沙士」疫情亦已踏入尾聲，香港於當月從世衞的傳播名單除名。在「沙士」期間，最低客流的紀錄為2003年4月的4,853萬人次，亦是自港鐵2000年1月的紀錄以來，最低客流量的一個月。值得留意的是，當年兩鐵仍未合併，鐵路線與站點都較現時少，例如南港島線、觀塘延線及港島線西延等都未啟用。