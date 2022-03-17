DSE｜確診檢疫無得考　議員及學界倡設「隔離試場」供染疫生應考

政府目標維持今屆中學文憑試（DSE）於4月22日開考，疫情高位橫行下，或有考生因確診、檢疫未能應考。民建聯立法會議員郭玲麗建議，將確診及正檢疫考生，分別集中於檢疫設施應考，但要提供足夠保護裝備及清晰指引。郭玲麗又提到，有考生提出「先染疫後應考」，認為相關做法並不合理。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，如確診數字有所回落可考慮於檢疫設施集中考試，但當中仍有其他問題，例如監考及場地安排等，又提到不少學生不支持以校內成作評核，因部份大學競爭較大學科需要5*或5**才有機會獲取錄。



郭玲麗建議可參考去年做法，集中考生於檢疫設施應考，認為只要提供足夠保護裝備，有清晰指引便可。（余俊亮攝／資料圖片）

盡快「中招」趕考DSE 議員郭玲麗：對身體或有終身影響

立法會議員郭玲麗今早（17日）接受香港電台訪問時指有考生反映寧願現在先染疫，到DSE開考前康復，以確保可應考。郭玲麗指不少人認為Omicron病徵較弱，亦有專家表示康復後六星期都會安全，但並不贊成「先染疫後應考」的做法，因對身體有一定影響，甚至是影響終身。

疫情高位橫行 郭玲麗指4.22開考不理想

郭玲麗認為4月22日如期開考是不理想，未必有信心可將疫情控制好，如需以校內成績作評核，最高分數只有第5級成績，對選科有一定影響，自修生因不能以校內成績作評核，只可明年再應考。又建議可參考去年做法，集中考生於檢疫設施應考，認為只要提供足夠保護裝備，有清晰指引便可。

吳寶城認為現在確診數字高企，但如有所回落可考慮集中染疫學生應考，但當中的監考、場地安排等問題仍有待建決。（資料圖片／黃舒慧攝）

學友社認同可研集中染疫學生應考 惟需解決監考等問題

學友社學生輔導顧問吳寶城則認為現在確診數字高企，但如有所回落可考慮集中染疫學生應考，但當中的監考、場地安排等問題仍有待解決。至於有聲音指可於各個考場設立隔離考室，吳寶城認為並不理想，因有實際感染風險，會對考生構成壓力問題，須擔心因此而染疫，甚至影響其他科考試。

又提到不少考生認為推遲開考並無問題，但不支持以校內成績作評核，認為應提算最高等級至5**，因有部份大學學科需有5**才有機會獲取錄。