DSE｜考評局月中起向學校派快測包　考生考6科可獲發9套附1套備用

香港考試及評核局早前公布加強中學文憑試試場的預防措施，考生每日前赴試場前，需自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。

考評局今日（11日）向全港中學校長發信，交代將於3月15日至25日期間，向學校發放快速抗原檢測包，校方可在四月初派發准考證時同時派發。有關信件指出，每名考生獲發的檢測包數目，應參考考生的考試日數而訂，並以一名應考4個核心科目及2科選修科，合共考6科的考生為例，有關考生應獲9套快測包，當中包括一套後備。



考評局向全港中學校長發信。

今屆中學文憑試考生每日前赴試場前，需自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。（資料圖片）

供應商本月15日至25日將快測包送抵學校

考評局在信中指，供應商會在本月15日至25日期間，將學校考生的快速抗原檢測包送到學校。在快測包送抵學校前，供應商會與校方聯絡。

考評局指出，每名考生應獲發的快測包數量，應按其應考科目數量而定，譬如報考四個核心科目及兩科選修科的考生，將獲發九套快測包，其中四套在應考中國語文和英國語文前使用、兩套在應考數學及通識前使用、另外兩套用於應考選修科目時使用，同時需附上一套作備用。考評局亦建議學校，預留一些快測包派發予應考體育及音樂科的考生。

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考評局：學校四月初可將快測包連同准考證一同派發

考評局續指，學校可以將快測包連同准考證一同派予學校考生。該局稱，准考證暫定會在四月初派發，而實習考試的准考證則會在五月初派發。學校向考生派發快測包後，若有剩餘，可派發予監考人員使用。

監考人員使用的快測包料四月中備妥

至於派發給監考人員的快測包，預料最快四月中會準備好，學校屆時可前往指定辦事處領取，當局稍後會再公布詳情。

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