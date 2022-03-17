抗疫｜新世界推出捐贈配對平台　逾30間NGO列所需物資　代送基層

第五波疫情高位橫行，有確診成員的家庭因為居住環境條件，有可能要在每日食物和所需物資上有不同調配。新世界發展今日（17日）宣布，推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，讓捐助者和受助人迅速配對，令抗疫物資用得其所，整個物資配送過程更加精準。

該平台與逾30間NGO攜手協助基層抗疫，即時送貨平台Lalamove會提供物流支援，平台不會收取行政費用，物流支出由新世界及Lalamove承擔，而新世界已率先向平台捐出20萬件抗疫物資。



平台首階段與逾30間非牟利機構及社企合作，並整理出13項最為殷切的物資清單。（「Share for Good 愛互送」截圖）

逾30間NGO服務對象包括劏房戶及獨居長者等

「Share for Good 愛互送」設有網站及手機應用程式，首階段與逾30間非牟利機構及社企合作，相闗機構服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障、露宿者及少數族裔等，包括兒童癌病基金、香港社區組織協會及銀杏館等。

最為殷切物資清單涉快測包、血氧計及退熱貼

新世界指，參與的非牟利機構及社企會向服務對象了解亟需支援的抗疫用品後，整理出13項最為殷切物資清單，當中包括快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等。當網上平台配對到捐助者後，將盡快由各機構將有關物資分發給有需要人士，新世界會因應疫情變化，持續檢視清單上的物資種類及非牟利機構名單，以緊貼受助者的需要。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，第五波疫情為香港帶來嚴峻衝擊，希望平台能透過科技將捐助者和受助者快速配對，善用抗疫物資。

鄭志剛冀集合社會力量及科技 高效協助基層

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，第五波疫情為香港帶來嚴峻衝擊，希望該平台能集合社會力量，透過科技將捐助者和受助者快速配對，善用抗疫物資之餘，亦更精準及高效協助到最有需要的基層。

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