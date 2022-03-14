抗疫物資包加派血氧儀　曾祈殷教使用宜忌　女士如Gel甲要先移除

當局由今日起，在向居家檢疫患者派發的抗疫物資包中，會加入含「撲熱息痛」的止痛退燒藥及血氧儀，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（14日）於港台《千禧年代》表示，Omicron可致患者出現無症狀下缺氧風險，染疫人士可每隔四小時量度血氧儀一次，留意其百分比指數情況，正常人應處於95%或以上，低於95%有缺氧風險，低於92%則應前往急症室。

臨床上則需留意呼吸情況，如突然發現染疫家人大力「抖氣」、肌肉繃緊，胸部兩旁肋骨大力「索」及向內收縮，或說話時突現斷句式及神智不清，或顯示其情況或轉差，應盡快到醫院求診。



當局由今日起，將向居家檢疫患者派發血氧儀。( Google 搜尋網頁圖片)

曾祈殷指，過去有確診者在家缺氧猝死，因Omicron可致微小血管出現栓塞，會造成無症狀下缺氧情況，故應為染疫小童及無法正常表達的長者等量度血氧含量百分比。他提到，正常人應處於95%或以上，無吸煙人士則大多處於98%至99%，吸煙人士則介乎95-96%，低於95%有缺氧風險，低於92%則應前往急症室。

至於血氧儀用法方面，他指，量度前應確保雙手處於和暖狀態，女性如有Gel甲已或塗有指甲油，則應事先移除，使用血氧儀時要停留約10至15秒。他續說，血氧儀有兩個指數，當中有百分比始是血氧含量值，另一指數則是量度心跳。

臨床上則需留意呼吸情況，曾表示，常人一般毋須大力呼吸，如突然發現家人大力「抖氣」、肌肉繃緊，胸部兩旁肋骨大力「索」及向內收縮，即代表其呼吸出辛苦，另斷句式說話、神智不清或昏昏欲睡亦是另一表徵，倘本身初步陽性，則顯示其情況或轉差，需到醫院求診。他建議，患者可每隔四小時量度血氧儀及體溫一次，但毋須過於頻密。

▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



+ 2

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



+ 12

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼

