蝴蝶邨蝶意樓解封　初陽率近16%　與長亨邨亨怡樓6廈共揪907初陽

多幢昨日被圍封檢測的大廈今日（17日）陸續解封，其中，屯門蝴蝶邨蝶意樓在圍封其間有約1,370名人士接受檢測，發現218宗初步陽性檢測個案和43宗檢測結果為不確定的個案，初陽率15.9%。蝶意樓聯同青衣長亨邨亨怡樓、沙田隆亨邨慧心樓、順天邨天韻樓、竹園南邨貴園樓及屯門寶田邨第6座，6解封大廈共揪出907宗初陽。



青衣長亨邨亨怡樓增61宗初步陽性 染疫比率4.6%

政府昨日下午4時起圍封青衣長亨邨亨怡樓，並要求受檢人士在昨日晚上9時前到採樣站接受檢測，當中1317名居民接受檢測，當中發現61宗初步陽性檢測個案，佔整體4.6%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約750戶，當中65戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

▼3月16日 屯門蝴蝶邨蝶意樓圍封檢測▼



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屯門蝴蝶邨蝶意樓增218宗初步陽性佔15.9%

政府昨日下午5時起圍封屯門蝴蝶邨蝶意樓，並要求受檢人士在昨日晚上10時前到採樣站接受檢測，當中1370名居民接受檢測，當中發現218宗初步陽性檢測個案及43宗檢測結果不確定個案，陽性個案佔整體約15.9%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約925戶，當中213戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

沙田隆亨邨慧心樓增224宗初步陽性佔14%

政府昨日下午3時起圍封沙田隆亨邨慧心樓，並要求受檢人士在昨日晚上9時前到採樣站接受檢測，當中1600名居民接受檢測，當中發現224宗初步陽性檢測個案及38宗檢測結果不確定個案，陽性個案佔整體約14%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約720戶，當中65戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

觀塘順天邨天韻樓增222宗初步陽性佔14.7%

政府昨日下午5時起圍封觀塘順天邨天韻樓，並要求受檢人士在昨日晚上10時前到採樣站接受檢測，當中1510名居民接受檢測，當中發現222宗初步陽性檢測個案及17宗檢測結果不確定個案，陽性個案佔整體約14.7%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約710戶，當中50戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

黃大仙竹園南邨貴園樓增109宗初步陽性佔8.7%

政府昨日下午4時30分起圍封黃大仙竹園南邨貴園樓，並要求受檢人士在昨日晚上9時前到採樣站接受檢測，當中1250名居民接受檢測，當中發現109宗初步陽性檢測個案，陽性個案佔整體約8.7%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約720戶，當中38戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

屯門寶田邨第6座增73宗初步陽性佔8.2%

政府昨日下午3時起圍封屯門寶田邨第6座，並要求受檢人士在昨日晚上9時前到採樣站接受檢測，當中890名居民接受檢測，當中發現73宗初步陽性檢測個案，陽性個案佔整體約8.2%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約1010戶，當中314戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼

