腳踩老壇酸菜即食麵香港有售　食安中心籲停用　涉康師傅、統一

中央電視台早前報道，湖南有酸菜製造商，製作過程「光腳踩、手拿煙」，而且醃製土坑不衛生，形容為「土坑酸菜」，更提供予內地品牌康師傅及統一的供應商。食環署食物安全中心今日（17日）表示，初步調查發現有受影響產品曾進口香港， 指有關商戶已將相關產品停售及下架，食安中心亦已抽取樣本進行檢測，呼籲市民應停止食用有關產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



報道中顯示，有關酸菜製造商的工人們直接在酸菜上踐踏工作，抽煙後的煙蒂也直接扔在酸菜裡，涉及湖南插旗菜業有限公司、湖南錦瑞食品及湖南壇壇俏食品等。而康師傅及統一食品均承認有涉事企業為其酸菜供應商，已立即停止其供應及封存酸菜包。

香港食環署食安中心表示，正積極跟進近日有傳媒報道指，有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳事件，初步調查發現有受影響產品曾進口香港，涉及3款產品，包括康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（桶裝）、康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（袋裝）、統一來一桶老壇酸菜牛肉麵。

食安中心發言人表示，留意到近日有傳媒報道指有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳後，已即時聯絡內地相關部門、進行調查及聯絡本地主要進口商跟進，得悉上述相關產品曾進口至香港。中心表示，有關商戶已將相關產品停售及下架，食安中心亦已抽取樣本進行檢測，為審慎起見，發言人呼籲市民應停止食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售。