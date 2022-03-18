專科醫生佘達明︰亞博長者大多需照顧非醫療需要　促返院舍免錯配

醫管局正檢視亞博治療設施長者照顧流程。老人科專科醫生佘達明今日(18日)指出，入住亞博的長者大部份都是長期病患，需要長期臥床，但對醫療需要並不多，大部份都是輕症患者，反而較需要照顧。他認為，如非有醫療需要，患者應盡早返回院舍，以解決照顧問題同時，以免資源錯配，令不需醫治的病人佔用床位。



佘達明今早（18日）出席香港電台節目「千禧年代」訪問時指出，亞博2號館的治療設施當中，入住長者大部份都是長期病患，需長期臥床。300多名長者當中，只有數位可以自行進食，但當中對醫療需要並不多，大部份都是輕症患者，反而較需要人照顧，例如每日三餐、大小二便、皮膚護理均需人幫忙。

佘達明建議，可安排長者返回老人院或家中，由子女或有經驗照顧員照顧，而當長者到亞博館等陌生地方，通常都較為驚慌。他認為，如非有醫療需要，應盡早讓長者返回院舍，解決照顧問題，有醫療需要再派醫生到院舍協助，以免資源錯配，不需醫治的病人佔用床位，令有需要的患者未有地方就醫。

佘達明指亞博2號館的治療設施當中的長者對醫療的需要並不多，大部份都是輕症患者，反而較需要人照顧，。（資料圖片／歐嘉樂攝）

江玉歡︰有長者轉院後家人未能取得聯絡

立法會議員(選委會界別)江玉歡則指出，今早收到求助個案，指有長者由亞博館轉到北大嶼山感染控制中心後，家屬未能與該長者聯絡，當中涉及溝通問題，職員通知家屬轉院時，未有交代相關聯絡方式，溝通機制仍有待改善。她續說，外界亦關注在亞博館留醫長者的護理情況，指未必有足夠長期服用藥物，現階段主要由家屬帶至設施當中，認為老人院舍都有一定責任，要與亞博保持溝通，並提供協助。