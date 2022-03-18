失業支援｜失業停工情境逐項睇　申請資格有異　零售業無薪假無份

【臨時失業津貼申請】第五波疫情下，失業率攀升至4.5%，按季急升0.6個百分點，最新約有157,900人失業。政府今日（18日）公布臨時失業支援計劃詳情，3月23日起接受申請，申請人需於申請日前至少連續失業30日，並於去年第四季至少有一個月曾於香港受僱。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，假如失業者提交申請前的30日內，曾做散工維生，仍可提交申請，政府會從寬處理。記者會上，何珮玲曾回應不同情況的處理方法，《香港01》整理各情況，其中零售、建造業員工即使停薪留職都不受惠；八折支薪等情況都不會獲發資助。



網上申請臨時失業支援金：https://www.tur.gov.hk/zh/

1. 事主3月14日失業 到截止申請日時剛滿30天

計劃於3月23日（下周三）早上8時起接受申請，至4月12日晚上11時59分截止，為期3星期。申請人需於提交申請前，最少連續30天內沒有工作，並於去年第四季，即2021年10月至12月期間，至少有一個月於香港受僱，而且月薪介乎2,700元至30,000元。按此計算，如於3月14日起失業，到4月12日的截止日期，剛好連續失業30日，符合申請資格。

2. 過去30日曾做散工仍可申請 當局會從寬處理

被問到如有人失業後暫時「炒散」，是否有1日收入都不能申請時，何珮玲表示，如申請人當時有其他工作，本身理論要失去所有工作30天才可申請，但當局亦明白現時情況艱難，假如失業者「炒散」數天曾有收入，都可先遞交申請，相關部門會按情況「從寬處理」。

至於如何「從寬」，何表示不會劃線，不希望市民因為零散收入而去1萬元資助，但如賺取大額金錢，又能領取資助，則並非善用公帑，「希望畀個空間去處理呢啲情況」。

何珮玲又提醒，申請人如有「炒散」，應如實申述情況，不應作虛假聲明。

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3. 3月23日後找到工作都不會扣資助

何珮玲表示，假如市民於3月23日提交申請後，突然找到工作，政府都不會扣除資助，不希望申請人依賴短期資助，有工作的實際幫助更大。

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4. 零售業、建造業從業員放無薪假無法受惠

根據計劃，受僱於第599F章所限的處所（即如美容院、健身中心、派對房間等），並被僱主要求短暫停工，又於申請當日，距離最後工作日至少30天的人士，都可申請資助。

然而上述申請條件，並不包括失業率同樣上升的零售業及建築業等。何珮玲表示，由於零售、建築等行業，並非政府勒令關閉場所，因此僱員即使要放取無薪假，並無收入，他們都未能受惠今次津貼。

何續稱，政府於4月發放消費券，相信零售業會隨之受惠；建造業本身亦不缺工作，但疫情下可能開工不足，相信疫情穩定後，相關行業失業率會回穩。

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5. 八折支薪不受惠

問到部份僱主可能暫時扣減員工薪金，員工每月只有限度工作，以保留其職位時，何珮玲表示，八折支薪等情況同樣不會受惠於計劃，強調申請條件包括「真係失業，同埋要停工」。她表示，相信有不少人在疫情期間遇到上述情況，但坦言：「唔係話想大家去鬥邊個慘，然後揀最慘嘅人去幫，始終涉及公帑運用，要有個優次。」

6. 僱主要求主動離職都可申請

部份僱主解僱員工時，會要求員工主動辭職，然而根據計劃，「因轉工或退休而主動離職」人士，並不合符申請資格。上述情況的人士，亦不會有解僱信。據了解，遇上相關情況人士，都可以向當局提交申請，只需要在申請時，在表格內填寫申述書，講解相關情況。