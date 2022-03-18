第四針未有開打時間表　當局正研電子平台助康復者出示打針豁免

第五波疫情嚴峻，當局今（18日）公布疫苗接種最新安排，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會表示，打針對預防重症非常有效，期望未打針或未打齊兩針、三針者盡快接種。除免疫力弱的人士外，被問到其餘市民何時可預約打第四針，她則指，科學委員會暫未討論相關議題。

至於康復者的豁免打針證明方面，食物及衞生局副局長徐德義則表示，由於現時未有劃一證明，疫苗通行證的場所負責人或難以適從，當局正跟進，希望盡快推出識別系統，例如二維碼的共通電子平台。



疫情記者會上，有傳媒問及，當局現行指引要求患者在染疫後90至180日後，始接種一針，即3月康復的確診患者，需要等到6月中始可打針，關注屆時疫苗通行證可否獲豁免。

徐德義表示，疫苗科學委員會一直根據疫情發展及如何有效透過疫苗保護市民作出更新，政府透過推行疫苗通行證，減少無接種人士的曝露風險，當局會有相關跟進，於行政方面配合新措施推行，包括如何完成疫苗、不同時期死線作調整。

根據衞生防護中心轄下的聯合科學委員會最新建議，若在感染前已接種兩劑或以上疫苗，患者康復後毋須再次接種。徐德義指，得悉最新說法是曾染疫者，會獲得如打針般的效果，且目前康復者使用疫苗通行證時，尚未有一個方便做法，可證明事主曾染疫，需要自行出示確診記錄或電子呈報測試短訊作證。當局將提醒場所負責人，暫時以此類證明作憑據，並希望盡快推出識別系統，「最好係有共通電子平台例如二維碼，畀唔同種類官方證實豁免，有簡單方法辨認。」

正引入阿斯利康抗體藥劑製品 供免疫系統有問題者注射

至於本港正引入的「阿斯利康」（AstraZeneca）抗體藥劑製品「Evusheld」，供免疫系統有問題者注射，以預防感染。張竹君指，相關藥品非阿斯利康疫苗，屬於抗體，但暫時不是註冊藥劑製品，如註冊醫生有指定病人需要，可以用作治療。

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下周一起已打兩針18至59歲市民 於第二針滿3個月後可預約打第三針

當局今（18日）公布疫苗接種最新安排，包括由下周一起，已接種兩劑疫苗的18至59歲市民，可於網上預約在接種第二針3個月後打第三針。預約系統亦會開放予12歲或以上免疫力弱的人士，在接種第三劑疫苗相隔3個月後打第四針。

至於感染新冠病毒、未完成接種兩劑或以上疫苗的康復者，可於康復3個月後，帶同康復紀錄，包括出院文件、獲認可的私營醫務化驗所陽性核酸檢測證明、衞生署快速抗原測試陽性結果申報紀錄、隔離令或其他相關康復紀錄，到疫苗接種地點接種。但只有快速抗原測試陽性結果的相片，不能視為有效康復紀錄。當局正提升預約系統，稍後可以進一步便利康復者於網上預約。

安老院舍康復院友如從未打針 可於康復後1個月打首針

至於安老院舍的康復院友，如先前未曾接種，可於康復後1個月接種第一劑，之後最快1個月可以接種第二劑；如之前已打一針，其後感染，康復後3個月可打另一針，提供外展接種服務的醫療團隊會作出相應安排。

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