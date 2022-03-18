疫情｜染疫人數首破100萬　多265人不治　25歲腎病患者入院6日亡

新冠病毒第五波疫情至今不足3個月，累計已超過100萬人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增20,082宗個案，及新呈報265宗死亡個案，即第五波疫情至今已有1,004,313宗確診個案，並有5,188宗死亡個案，即兩年疫情合計已有5,401人染疫死亡。



昨日離世中最年輕的一名死者只有25歲，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻劉家獻指，他本有先天性多囊腎病，在3月12日因不適到急症室，入院後情況一直變差，最後要入深切治療部，曾經插喉亦試過心臟停頓，本來的長期病患致抵抗力差，直至3月17日離世。死者在去年7月完成接種兩針復必泰疫苗。



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兩年來共計5401人不治 死亡率0.5%

張竹君指，由第五波疫情起計，本港出現1,004,313宗確診個案，當中有666,048宗為核酸檢測陽性，338,265宗快速檢測陽性，並合計有5,188宗死亡個案，男女比例約3對2，年齡介乎11個月至112歲，染病死亡率為0.5%。張竹君表示，死亡人數中未必全部因為感染新冠病毒而死亡，而是死亡時驗出對病毒呈陽性。

張竹君表示，今日單日新增20,082宗個案，包括7,966宗核酸陽性個案，及12,116宗快速測試陽性個案，確診數字較昨日再下跌約1,000宗，回落至約2萬宗的水平。

連同之前四輪疫情，兩年以來共有1,016,994人染疫，而死亡人數累計5,401人。

張竹君表示，醫管局今日呈報259宗死亡個案，其中206宗為昨日死亡；而衞生署接獲多6宗法醫呈報死亡通報，在2月28日至3月8日離世，包括4女2男，年齡介乎57至92歲，其中3人為老人院或殘疾人士宿舍院有，6人均有長期病患。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，昨日206名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，分別有122名男子及84名女子，年齡介乎25至106歲；其中126名死者為65歲以上長者，另有12名死者年齡較輕。因數據滯後，在3月1日至3月16日有53人離世未有公布，包括30男及23女，年齡介乎62至103歲。

25歲死者有先天性多囊腎病 入院後心臟停頓

昨日離世中最年輕的一名死者只有25歲，劉家獻指，他本有先天性多囊腎病，令其有高血壓、腎功能差，屬於長期病患，需要覆診和食藥。劉指，他在3月12日因不適到急症室，因有腎病的電解質問題致排尿多及飲水多，入院後情況一直變差，最後要入深切治療部，曾經插喉，亦試過心臟停頓，搶救後身體情況都不好，加上本來的長期病患致抵抗力差，直至3月17日離世，他在去年7月完成接種兩針復必泰疫苗。

劉續指，有4名較年輕死者有癌病紀錄，年齡介乎50至56歲，其中一名56歲死者有做過化療，其餘3人的病情擴散到肝臟及其他器官；5人為安老或殘疾院舍院友，分別有腎病、遺傳染色體病、重複中風、高血壓、精神健康等問題；另外一名54歲死者有遺傳小腦萎縮，一名58歲死者有腦癱、糖尿、高血壓、乙型肺炎、腎病等。總共名年輕死者都患有腎病，合計有5名死者有不同腎病，甚至要洗腎。

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12名較年輕離世確診病人資料：

1- 25歲，本身先天性腎多囊，有高血壓，長期病患要覆診、食藥

2-46歲，住老人院舍，腎病問題，要洗腎

3-50歲，肺癌，擴散到肝

4-51歲，有癌病，擴散到肝及其他器官

5-52歲，癌病，有擴散到肝

6-54歲，本身高血壓、糖尿、重複有中風，住安老院

7-54歲，患遺傳小腦萎縮，糖尿、高血壓、長期病患

8-56歲，有癌病記錄，做過化療

9-58歲，腦癱、糖尿、高血壓、乙型肺炎、腎病，本身不良於行，要人照顧

10-59歲，住殘疾院舍，遺傳染色體病，有腎臟、高血壓、甲狀腺問題

11-61歲，老人院病人，有長期病如糖尿、精神健康問題

12-62歲，老人院病人，晚期腎衰竭，要洗腎