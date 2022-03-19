全民派快測包有眉目　林鄭：本月內派發　附測試劑、口罩及中成藥

現時有大量確診者及其密切接觸者在家隔離，政府會向其派發防疫物資包，不過派發進度滯後，屢有患者稱等到檢測結果轉陰性，才收到物資包。

特首林鄭月娥今日（19日）在疫情記者會承認，早前派發物資包工作有滯後，但近日派發中心已可處理衞生署每日轉介的個案，甚至追趕滯後進度，未來當局會再研精簡程序。她又稱，本月內會向全民派發防疫物資包，包括有快速測試劑、口罩、中成藥及醫療資訊等。當局將聯同地區組織及團體合作派發，現正籌備計劃，冀更廣泛、有系統地派發。



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林鄭承認派發工作滯後 會精簡程序

當局向確診者及其家居密切接觸者，派發物資包速度落後。林鄭表示，因2月底至3月初因每日確診個案數以萬計，再加上緊密接觸者，經衞生署轉介予創科局負責的派發中心，每日個案有超過10萬宗，承認派發工作因此出現滯後，「滯後咗有一段時間，我都恐怕要承認，有啲隔離或檢疫人士，到佢第6、7日快速抗原呈陰性，甚至可解除隔離令、檢疫令返回正常生活之前，都未收到呢個包。」

林鄭月娥承認早前派發物資包有滯後。

林鄭表示，滯後情況已陸續改善，過去10多天，總體派發物資包已可做到80%。最近5天，截至昨晚已可完成即日派送，派送率更已達到103%。她解釋，數據代表來自衞生署每日轉介到派發中心的個案，已可做完並且追上滯後。

她稱，現時起，除非確診個案突然飆升，或衞生署轉介時出現嚴重樽頸。當局有信心抗疫包派發系統可以到位。她又稱，會繼續密切監察及改善工作，已要求食衞局局長檢視流程，並精簡程序，達至每名確診者可第一時間收到物資包。

本月內全民派快測包

有報道指政府將全民派發抗疫物資包，林鄭稱，現時是時候更廣泛、更有系統地派發物資包，因早前仍未能全面覆蓋住戶及有需要人士，目前已有計劃向全民派發附有醫療物資的抗疫物資包，包括有快速測試劑、口罩、中成藥及醫療資訊等。

她強調向全港市民派發物資包的工作是大工程，故需動員地區及社會組織力量。她昨晚已聯同商經局局長及署理民政事務局局長，與130多位來自全港社區抗疫連線、地區慈善組織、專門服務少數族裔的機構、宗教團體及大型福利機構等社區領袖，召開視像會議。有關組織亦積極表示樂意參與派發，料本月內稍後時間會展開工作。

林鄭又指出，自3月初至今，政府已派發幾十萬包物資包予家居隔離檢疫的確診者及密切接觸者。同時民政總署已在污水陽性病毒量高地區，派發逾400萬套快測包，派發對象包括清潔、保安，甚至居民。

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