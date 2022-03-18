響應新世界物資捐贈配對平台「愛互送」　郭富城捐3萬件抗疫物資

第五波疫情嚴峻，基層對抗疫物資需求殷切。新世界發展成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把34間非牟利機構的物資需求載列於平台，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士。



新世界於昨日（17日）宣佈，已率先向平台捐出20萬件抗疫物資，當中包括快速抗原檢測包、口罩等；同時獲香港各界名人熱烈響應，踴躍捐輸，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等，當中包括港大醫學院院長梁卓偉、影帝郭富城、多名港隊運動員等。



演藝界當中，郭富城透過他創立的「郭富城國際關愛慈善基金」，捐贈30,000件抗疫物資，包括口罩、快速抗原檢測包、消毒搓手液及平板電腦，予多間非牟利機構，「疫症無情，人間有情，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情」。

體育界方面，有多位著名香港運動員亦參與「愛互送」捐贈，包括東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、跳馬選手石偉雄、桌球選手吳安儀以及T36級200米徑賽跑殘疾人士世界紀錄保持者蘇樺偉等。

方健儀亦在「愛互送」平台捐贈逾1000件抗疫物資，另外亦身體力行到她捐贈的銀杏館，派飯及派抗疫物資予基層。（新世界發展提供）

前新聞主播方健儀亦在「愛互送」平台捐贈逾1000件抗疫物資，另外亦身體力行到她捐贈的銀杏館，派飯及派抗疫物資予基層。她坦言一個人力量好小，但結合眾人之力就是無限大。