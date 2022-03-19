幫忙照顧暫託中心長者　為前線醫護減壓　港大醫護學生：經驗難得

第五波疫情仍然嚴峻，內地援港醫護已進駐亞博館工作，幫輕本地前線醫護人手不足問題。港大醫學院今日表示，該學院的醫護學生，除了繼續在彩榮路體育館的長者暫託中心幫忙，周一起也會到進駐啟德郵輪碼頭暫託中心照顧染疫長者，冀減輕前線醫護負擔，為社會貢獻。



有於彩榮路體育館幫忙照顧長者的港大醫科生表示，在疫情期間未能到醫院實習，因此希望透過在長者暫託中心照顧染疫長者，學懂如何照顧病人及與他們交流，認為是一個非常難得的經驗。



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至於具體工作，有護士學生表示，他們會在中心為長者換片、量血壓及餵飯等工作。有醫學生亦分享，因為暫託中心內的醫療設備沒有醫院先進和完善，負責指導學生的醫生都會教他們如何用有限資源幫助和照顧病人。

自2月25日起，每天會有 12 名醫科生及護理學生進駐彩榮路體育館觀塘彩榮路體育館設立的長者暫託中心幫忙照顧長者，希望減輕醫療系統負擔。港大醫學院指，這批醫護師生將會繼續在彩榮路體育館以及啟德郵輪碼頭的長者暫託中心照顧長者。

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繼觀塘彩榮路體育館及石硤尾公園體育館暫託中心分別於上月及本月初投入服務後，政府稱位於啟德郵輪碼頭的隔離及暫託中心會逐步分階段啟用，可提供1200張病牀，同時亦會將7間體育館改建為暫託中心，共提供逾1000張床位。此外，洪水橋方艙醫院亦會撥出200床位作為暫託染疫長者的設施。