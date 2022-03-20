確診大廈｜1807幢新上榜　觀塘最多　凱滙與淘大花園同有大廈入榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（20日）確診大廈名單，過去14日共有4,385幢大廈出現確診者，比前一日增加205幢。當中繼續以觀塘區的疫情最嚴峻，共有342幢大廈出現確診者，其次為沙田區及油尖旺區，分別各有340幢及310幢。

另外，昨日亦新增1807幢大廈上榜，當中以荃灣區新增數字最多，合共163幢，當中包括新樓盤例如荃灣逸璟．龍灣1座等。14座紀律部隊宿舍亦榜上有名，例如荔景紀律部隊宿舍3座、順利紀律部隊宿舍1至7座。



過去14日有4,385幢大廈曾出現確診者

第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有4,385幢大廈出現確診者。3月19日名單中，以過去14日數據計算，觀塘區上榜大廈數目最多，達342幢，當中新上榜的包括觀塘協威園A座、九龍灣得寶花園A至H座、觀塘凱滙3座。曾於2003年沙士期間大爆疫的九龍灣淘大花園，亦分別有9座出現確診患者。



沙田區則緊隨其後，共有340幢大廈於過去14日錄得有確診個案，昨日新增大廈包括多個私人豪宅屋苑包括曉峯灣畔1座、薈蕎1翼、嘉華星濤灣2座、御龍山9座等。

油尖旺為第3多確診大廈區份 涉The Austin 1座及柏海灣

油尖旺則屬第三多確診大廈地區，過去14日有310幢大廈出現確診者，當中包括The Austin 1座、油尖旺帝柏海灣3座及5座等。

倘以昨日最多新增確診大廈地區計算，則以荃灣區位列榜首，共有163幢新上榜，包括荃灣逸璟．龍灣1座、荃灣海之戀．愛炫美3A座及3B座等；油尖旺則緊隨其後，共新增156幢。

▼3月18日確診大廈全名單▼



+ 55

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中西區則有269幢，屬港島區確診大廈最林立的地區何新上榜亦不乏多幢豪宅包括西半山寧養台A座、羅便臣道80號1座、西半山The Richmond等。

另外，在昨日新增出現確診者的大廈中，包括至少14座紀律部隊宿舍，例如荔景紀律部隊宿舍3座、順利紀律部隊宿舍1至7座、西九龍紀律部隊宿舍1至2座等。