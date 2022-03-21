差餉租值重估｜住宅租值低過12萬元毋須交差餉　5.31前可提出反對

差估署今日（21日）公布最新的差餉租值重估結果，署方將會在最快今月底寄出最新的差餉及地租通知書。根據最新估算，重估後的應課差餉租值平均上升0.9%

最新一份《財政預算案》建議，寬免2022/23年度全年四季的差餉，以住宅物業單位為例，每個單位首兩季的寬減額，以每季1,500元為上限，其後兩季為1000元。換言之，按此推算下，倘物業的應課差餉租值不超過12萬元，即未來一年毋須繳交差餉。



差估署公布最新的差餉租值重估結果，繳納人須於今年4月30日或之前，繳交4月至6月季度的差餉及地租。（廖雁雄攝）

甚麼是差餉？



差餉是就使用物業而徵收的稅項，並根據物業的應課差餉租值乘以一個百分率而徵收。而2022／ 23年度的差餉徵收率，將維持於現時的5%。

甚麼是應課差餉租值？



應課差餉租值是假設物業在一個指定估價依據日期空置出租時，估計全年可得的合理市值租金。

政府評估應課差餉租值時，會參考同區類似物業於估價日期或接近該日期，在公開市場所議定的租金，並按面積大小、位置、設施、樓宇質素及管理水平加以調算。

差餉寬免措施



政府已宣布，寬減2022／23 年度全年四季的差餉。在住宅物業單位方面，每個單位首兩季（2022年4月至9月）的寬減額，以每季1,500元為上限；隨後兩個季度（2022年10月至2023年3月）以每季1,000元為上限。

至於非住宅物業單位，首兩個季度（2022年4月至9月）的寬減額以每季5,000元為上限，隨後兩個季度（2022 年10月至2023 年 3月）的寬減額，則以每季2,000元為上限。

季度的寬減額可用以抵銷物業在該季度的應繳差餉額。換言之，若物業的應繳差餉額不超過寬減額上限，該物業便無需繳付任何差餉。

+ 2

我可受惠差餉寬減嗎？



全港所有差餉繳納人均可受惠，當中63%及39%的住宅物業差餉繳納人，分別於2022／23年度首兩季及其後兩季無需繳交差餉。

而在非住宅物業差餉繳納人中，則有74%及49%人，可分別於首兩季及其後兩季無需繳交差餉。

+ 3

何時要繳費？



無論繳納人是否已提交反對新應課差餉租值的建議書，均須於2022年4月30日或之前，繳交 4月至6月季度的差餉及地租。

我可提出上訴嗎？



差餉繳納人如對估值不滿，可於3月21日至5月31日期間提出反對。估價署覆核相關個案後，會將結果通知差餉繳納人。若繳納人仍然不滿決定，之後可向土地審裁處提出上訴。

提出反對後，若應繳的差餉或地租額最終得以削減 ， 該修訂會追溯至2022年4月1日起生效 ，多繳的差餉和地租額，會在日後的徵收通知書內作出調整 。