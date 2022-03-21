差餉租值重估｜禁堂食扼殺生存　地標小店堅持開舖：做最後一盞燈

屹立銅鑼灣40載的馳名老店「蛇王二」，前年4月結業，店主羅長熙難捨街坊情和老闆娘傳授給他的手藝，在去年10月捲土重來，在同一條街開設「蛇王熙」，希望延續傳統。

新店開張不久，便迎來第五波疫情重創，羅長熙慨嘆，現時每日堂食客不足50人，店面有時會「拍烏繩」，是他在銅鑼灣打滾數十年從未見過的慘況。他慨嘆自己年事已高，仍學年輕人加入外賣平台，但生意卻無起息，多番掙扎仍苦無出路，無力支付舖租，伙計薪金等日常營運成本更令他百上加斤，但他希望能成為波斯富街「最後一盞燈」，估計若社交距離措施不放寬，店舖亦只能捱多兩個月。



「蛇王熙」店東羅長熙說，為保伙計飯碗，每月蝕15萬租仍堅持照常營業。（林穎嫺攝）

三月中旬的一個下午4時，「蛇王熙」店內只坐了三枱客，生意較同一條街的食肆好，但與舊舖下午茶亦滿座的盛況，形成強烈對比。新店去年10月開業，羅長熙形容當時生意「欣欣向榮」，但好景僅維持兩個多月，政府一月初宣布多項收緊堂食限制的辣招，生意一落千丈，「市面開始漸漸回復平靜，到𠵱家更加係變咗蕭條㖭啦。」

看着空蕩蕩的舖面，他亦不禁自嘲：「我以為我英明神武避曬㗎啦，結果都係…難逃一劫。」而今波疫情的威力遠超於前四波，他無奈說，每日僅約50名客堂食，「以前一個round（每轉翻檯）都唔止啦。」對比去年12月，生意額跌剩20%，「實在係計唔到數㗎每日開門」，預料三月的情況更嚴重。

「蛇王熙」去年10月在波斯富街開業



+ 2

其店鄰近時代廣場，往日人山人海，但如今行人寥寥可數、吉舖湧現，不少同行為求止蝕，不惜停業，羅長熙說出同行的口頭禪：「蝕租有數計，開舖無數維。」但他未有跟隨同行的步伐，仍咬緊口關每日照常開門到晚上10時，他笑稱熟客形容其店「係呢條街最後一盞燈」，拒絕停業只為保住手足飯碗，「我開舖嘅理由…當幫自己戴光環啦，因為我唔想啲伙計冇收入啫。」

他形容「都已經預咗輸」，已不再將舖租計入營運成本，祈求員工每日放10天無薪假、7折支薪後，仍能做到收支平衡，而他作為店東，已不敢奢想可出到一份人工。

在銅鑼灣打工數十載，看着這個鬧市由風光明媚，走到現時孤寂凋零，舖租急挫。羅長熙不勝唏噓，他透露其位於波斯富富街59號地下的舖位，現時租金接近15萬元，估計只是以往50多萬元的三分一，相信未來難以重回以往的高峰。

根據差估署數據，該舖租值由2019/20年的103.2萬跌至去年82.8萬，跌幅近兩成，今年最新租值為79.2萬元，再進一步下挫4.3%。

減租亦難維持生計

雖然舖租大減，但他表示，現時仍難以維持生計，他早前已與業主洽談，短期減租以渡過今次難關，但至今仍未收到答覆，否則只足夠捱兩個月，若禁堂食等措施在4月20日後仍未放寬，他到時須再思考對策，亦已向員工預告或要再增加無薪假。

現時不少食肆均推出「兩餸飯」吸客，成為疫市「奇葩」，惟羅長熙並無變陣的打算，「做兩餸飯嗰啲排隊，點解啫？賤物鬥窮人之嘛，你估做兩餸飯好賺咩？佢一定唔好賺。」他嘆道食材在開舖短短4個月下已飊升15%，加上市面人煙稀少，早前跟隨潮流加上外賣平台亦助銷情，認為不論如何變陣都無出路，只能期望政府能守承諾，盡快放寬食肆營業限制，為這個艱難的歲月帶來一絲曙光。