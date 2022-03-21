差餉租值重估｜鬧市核心街區現吉舖潮　昔日名店巨舖無人承租

疫情未退重創本港，社交距離措施持續，昔日的鬧市旺區亦不再熱鬧，入夜後更顯蕭條。根據最新數據顯示，傳統鬧市核心街區例如中環皇后大道中、銅鑼灣羅素街、尖沙咀廣東道、旺角西洋菜南街，多間店舖的租值出現跌幅，其中以旺角西洋菜南街情況最嚴峻，前FOREVER21舖位勁挫五成，更有多個舖位跌幅達4成。

此外，曾有「全球最貴街道」稱號的羅素街，更有多間名店撤走，部份舖位租值跌約2成或以上，除了出現吉舖外，有部份改由口罩店等承租，並成為快速測試劑的散貨場。



旺角西洋菜南街，有多間地舖變成特賣場，不少更會同時售賣快速測試劑。（廖雁雄攝）

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旺角Forever21前舖位勁挫五成 西洋菜南街湧現特賣店

旺角西洋菜南街是跌幅最強勁的核心一線街道，多間店舖跌幅達4至5成，當中以速食時裝品牌Forever 21曾租用的百寶利商業中心巨型舖位降幅最多，其最新租值勁挫50%，由去年約1,092萬大減至546萬元。Forever 21早年離場後，該處曾變成Bauhaus特賣場，但現時該三層已被分租，其中兩層現為健身室、運動用品店。

而西洋菜南街一帶至少有9間吉舖，有大閘貼滿「待租」的海報。作為一線街道之一，過去西洋菜南街有不少連鎖店進駐。然而，現在即使有人承租，許多商舖已變成特賣場（Outlet）或散貨場，現場估計至少有8間，主要售賣電子配件、服飾、家品等。就現場所見，有特賣場甚至未曾裝修，堆滿紙箱，門外仍貼有招租告示，更有不少散貨場「變陣」，在店內同時售賣快速測試劑。

另外，西洋菜南街亦「大洗牌」，例如過去由電器連鎖店豐澤、連鎖藥妝店屈臣氏承租的銀行中心地舖，現已變成BEAUTY AVENUE美妝旗艦店。

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在銅鑼灣方面，曾有「全球最貴街道」稱號的羅素街，多間店舖的租值亦錄得2成或以上的跌幅，甚至近半數名店已撤出，例如時代廣場對出的一段，至少有5間吉舖，包括Plaza 2000廣場巨舖在名牌「Prada」遷出後，僅二樓租予食肆「Ruby Tuesday」，地舖仍封上圍板，未有人問津，其租值按年跌約21%；而金朝陽中心地下亦至少有2間吉舖，包括前身是BURBERRY舖位。

至於前身由美國內衣品牌Victoria's Secret租用的京華中心巨舖，至今仍被丟空，租值亦勁跌23%。

此外，名店、珠寶店聖地亦引來較低檔次的平民店搶佔，包括羅素街26號由「師奶名物」天上野，取替鐘錶品牌「寶珀表Blancpain」，而18號和28號地舖則分別迎來口罩品牌「OxyAIR MASK」和「H-Plus」。根據差估署的數據，上述三個舖位的租值亦大減約2成。

而在羅素街鄰近希慎商場的一段，與波斯富街交界的角落，原本的名錶品牌Tag Heuer已撤出，現在未有人問津，租值同樣按年勁插2成，旁邊則開設了兩間韓國女裝店，並以快速檢測作吸客，旁邊還有手機用品店。

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以往受惠於羅素街人潮的波斯富街，情況更為嚴峻，整條街至少17間地舖已丟空，貼滿地產代理的招租廣告，67號前六福珠寶地舖已換上平民家品店「億世家」，對面的62號地下更有疑似短租的手機用品店，店舖沒有招牌，僅掛上寫有店名的橫額，而86號地舖亦開設了參茸海味特賣場。

尖沙咀加連威老道吉舖處處，其中德立大廈的所有地舖全數丟空。（歐嘉樂攝）

最貴購物街廣東道多間名店離場 租值最多跌2成

在尖沙咀，過去被名店、藥妝店等搶佔的廣東道，在去年更首次奪得亞太區最貴主要大街寶座，成功「踢走」銅鑼灣羅素街。不過，廣東道亦早已盛況不再，粗略估算下，至少有9間昔日由奢華品牌舖正在空置，例如英國品牌Burberry由2011年起租用的新港中心三層巨舖旗艦店，最新租值按年下跌約1成。

而連鎖化妝品店莎莎亦已棄租廣東道地舖，該舖位曾被莎莎租用四年半，但現已丟空，而加拿大高級時裝品牌PORTS 1961，亦提早兩年退租廣東道的複式旗艦店巨舖，上述兩個舖位租值都按年大跌2成。

另外，原本著名品牌Tiffany & Co的1881 Heritage旗艦店地舖，在2020年結業後，至今仍未有人承租。而除了廣東道外，加連威老道亦是吉舖處處，其中德立大廈的所有地舖全數丟空。

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昔日名店林立的中環皇后大道中，部分地段相隔一年後，終再有知名品牌承租，包括去年丟空的以前美國時裝品牌「GAP」位於中環陸海通大廈的旗艦店，現時由同樣是美國品牌的「American Eagle」進駐；而對面中環皇后大道中興瑋大廈地舖，在運動品牌「Adidas」撤出後，由恒生銀行頂上，租用其中兩層，租值按年大跌約27%。

而去年搶佔鬧市街頭的口罩店，則近乎在中環銷聲匿跡，當中在華人行地舖的口罩廠「Mask Lab」和「Mask Factory」，前者封上珠寶店服大福的圍板，罕見地從鄰店疫市擴充，其租值更大幅下跌26%，後者則是電子品牌「Samsung」專門店在中環大展權腳。

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中環鬧市看似已重拾往日光景，不過僅只於此十字路口，往日的「不夜城」蘭桂坊在連番被勒令停業下已沒落，以前高級西餐廳搶佔的街道，已換上平民小食店「十八座狗仔粉」。

鄰近的威靈頓街亦面目全非，港人回憶、前翠華4層旗艦店，分拆做至少兩舖，其中一邊由「譚仔三哥米線」旗艦店承接三層，另一邊則由法式咖啡廳「Town 93 Cafe」接手，但只租了一層，閣樓和其餘樓層仍然丟空，旁邊的知名食評家蔡瀾開設的「蒸瀾Pho」亦不敵疫情結業。沿路走上去，60號地舖空置逾年後，現時被短租作特賣場，並以快速檢測套裝作招徠。

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位於皇后大道中泛海大廈地下及一樓的前時裝店「Topshop」，在品牌撤出近一年半後仍然丟空，同一條街的永恆商業大廈兩層Esprit前旗艦店，原來由零售品牌代理Inspire Hub承租，上月亦已撤出，再次被丟空。

而以往車來人往的德輔道中，亦會發現有時裝店「bossini」、「Giordano」等已變作促銷場，沿路走到上環，已有6間吉舖，除了前翠華位於中環德輔道中84-86號地下的地舖外，還有三間銀行分店棄租，包括前中銀、建設銀行和花旗銀行的分行。

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同樣是港島區鬧市的灣仔結業潮同樣嚴重，除了有「酒吧街」之稱的駱克道一帶重災外，大街軒尼詩道亦十室九空，單是分域街至鵝頸橋一段，至少有24間吉舖，部分店舖同樣被短租作特賣場或賣菜，包括在338號北海中心的三間地舖，該區多間食肆在疫情下迎難以上，變招改做「兩餸飯」吸客。