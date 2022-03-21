差餉租值重估｜疫情重創　結業巨浪捲走璀璨都市　蘭桂坊「熄燈」

疫情反覆，政府去年反覆推出社交距離措施，近日又因應第五波疫情來勢洶洶，一月初收緊多項社交距離措施，包括禁晚市堂食令，戲院、酒吧、健身室等處所亦被勒令停業，結業潮再現。去年有院線不敵衝擊結業，而往日的「不夜城」蘭桂坊，至少9間舖已落閘招租，繁華璀璨不再。

根據差餉物業估價署今日（21日）發布的最新數據，不論是港島旺區酒吧、戲院、食肆等，大部分店舖的租值並無因應疫情重創下跌。



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從中環鬧市沿德己立街往雲咸街拾級而上，便可發現往日「不夜城」蘭桂坊，人煙稀少，日間至有數間食肆繼續開門做生意，更多的是已落閘招租的地舖，至少9間舖貼上招租海報，連7-11也無開門，以往高級西餐廳搶佔的街道，已換上平民小食店「十八座狗仔粉」。

位於德己立街與雲咸街交界轉的三層巨型酒吧「The Lighthouse」已棄租，根據差估署資料，其租值估價在前年開初為552萬元，去年已勁挫近兩成，跌至444萬元，最新估價再跌42萬，跌幅近一成。雖然吉舖湧現，但蘭桂坊酒吧的租值並非一面倒下跌，以「The Lighthouse」對面、位於德己立街39號榮華大廈A座地下的兩間酒吧為例，其租值卻不跌反升逾5.26%。

不單止蘭桂坊不敵第五波疫情衝擊，連有「酒吧街」之稱的駱克道亦有多舖已拆下招牌，至少9間店舖結業，當中包括在嘉洛商業大廈地下、有20年歷史的酒吧「Coyote Bar & Grill」和「El Cerdo」，以往的海軍遊樂聖地已落幕，惟此兩間酒吧的租值只是凍結，未有因應疫情而有所下跌。

▼UA Cinemas（娛藝院線）去年3月公布全線結業▼



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除了酒吧被扼殺生存空間，戲院同樣在多次被勒令停業，無力支撐，過去一年至少有三間戲院先後止蝕離場，當中最令人詫異的莫過於UA Cinemas去年3月宣布全線結業；而在鑽石山荷里活廣場3樓的百老匯戲院、CINEMA CITY位於銅鑼灣糖街的Victoria戲院則先後在過去兩個月告別影迷。

記者抽查鑽石山百老匯戲院、現已由百老匯承租的UA Cine Moko、前身為UA影線的時代廣場英皇戲院，以及九龍灣Megabox 前UA戲院，4間的租值則只凍結在去年水平。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



另一個被停業的行業是健身室，在五波疫情衝擊下累計已納了多個月空租，當中兩大龍頭Goji Studios和Fitness First先後在去年底和本月初宣布清盤，前者結業前有4間分店，分別設於中環、灣仔、九龍灣和旺角4大核心區，有報道指該店開業5年來共虧蝕5億元；後者則有8間分店，同樣位處鬧市，包括中環交易廣場、灣仔合和中心、尖沙咀海港城和銅鑼灣TOWER 535。

同樣飽受疫情重創的還是食肆，雖然現時餐廳仍可照常營運，惟在一連串嚴格的社交距離限制，以及兩人一枱、晚市禁堂食令等「辣招」下，餐飲聯業協會會長黃家和早前表示，逾200間餐廳已倒閉，當中不乏老字號酒家，包括屹立上環20載的鳳城酒家總店、北角富臨皇宮。另外，港人集體回憶的老牌甜品店「許留山」最後一家位於油塘大本營的分店亦在去年11月結業。

翻查差估署最新租值數據，多間結業食肆的租值，並無如去年一樣插水式下跌，大部分並無變化，而位於深水埗的40年老店「蘭香閣茶餐廳」卻疫市反升24萬元，升幅達5.71%。