差餉租值重估｜賤物鬥窮人兩餸飯應市彈起　業主見勢疫市加租賺盡

第五波疫情一發不可收拾，各行各業在極嚴厲的社交距離措施之下，陷入「冰封」。不過，在賤物鬥窮人的情況下，「兩餸飯」在過去一年應勢而起，相關食店遍佈各區，形容為「成行成市」絕不為過，成為疫市「奇葩」。

記者抽查多區約20間「兩餸飯」飯店，發現除了旺角或油麻地一帶有2間舖的最新應課差餉租值錄得跌幅外，來自深水埗、銅鑼灣的5家店均有增幅，其中更有店舖的租值更增加約一成，跑贏全港舖位及商業單位的平均增幅。

兩餸飯生意大受歡迎，但有店主卻訴苦，業主曾提出要求「疫市」之下加租四成，盡顯「賺到盡」本色。



兩餸飯價錢相宜，但可提供多種選擇，近年越來越受歡迎。（廖雁雄攝）

兩餸飯飯店「成行成市」，有人戲稱「緊有一間喺左近」，一盒兩餸飯只需二三十多元，在現時的經濟環境下，成為不少基層、打工仔心目中的「窮人恩物」。記者在早前在油麻地至旺角一帶巡視，區內至少已有9間兩餸飯店，深水埗則至少有6間。

記者抽查旺角或油麻地約8間「兩餸飯」飯店，當中有兩家店的租值錄得跌幅，而其餘6家則沒有變化，其中亞皆老街的「廣潤美食」更按年跌約20%。

至於深水埗區，情況與旺角區不同。記者約抽查了5家「兩餸飯」飯店，結果有4家錄得增幅，當中「陞爺三餸飯」及「麥麥餸」，按年增幅更分別達約一成。參考差估署的估算，全港舖位及商業單位在重估應課差餉租值後，按年平均只升0.4%，即該兩家「兩餸飯」飯店成功「跑贏大市」。

「權發小廚」吳老闆曾經營多間酒家，及後因疫情等問題，現已轉戰兩餸飯飯店，成為區內名店。（余俊亮攝）

兩餸飯名店 業主「逆市」提加租

「權發小廚」主打兩餸飯及小菜，老闆娘吳太表示，當年丈夫經營酒家，高峰期有11間分店，後來因疫情及經營等問題，最終全線結業。現時轉戰主攻兩餸飯，成功創出商機。在疫情下，不少行業打擊沉重。不過，現時「權發小廚」店外常見人龍，是長試過要排約一小時，成為區內名店。吳太坦言，在疫情期間，他們反而生意有增幅，「生意多咗少少…政府禁堂食後，（增幅）約10%左右。」

「權發小廚」有兩間分店，分別位於油麻地及西灣河，當中西灣河店承租後，業主曾換手，現時尚有一年多才完約。不過，在疫情肆虐下，即使本港百業蕭條，但吳太透露，數月前他們曾接觸新業主，了解能否再簽更長的租約，但對方提出加租條件，增幅約4成，故最後沒有成事。換言之，以一盒兩餸飯售價36元計，倘要應付業主的加租幅度，食店每月至少多賣逾500盒才能「填返條數」，對於一個越來越多競爭對手的行業而言，並非易竹事。

不視為「頹飯」：用酒樓品質去做

吳太又指，約20年多前，即尚在經營酒家的年代，丈夫亦曾賣過兩餸飯。然而，兩餸飯現時大受歡迎，類似的飯店越開越多，令競爭更大。她說，不會視兩餸飯為「頹飯」，以前他們酒家的大廚，一直亦有在「權發小廚」工作，期望能以種類、質素取勝，「我哋用酒樓嘅品質去做兩餸飯。」

「權發小廚」在兩餸飯界甚有名氣，店外常出現人龍。（廖雁雄攝）

兩餸飯在油尖旺等鬧市殺出血路，但在港島區的情況卻大相逕庭，僅集中在灣仔區，有至少14間食肆做兩餸飯，有茶餐廳和大排檔小炒店跟上潮流加推此平民熱捧家常菜，亦有點心和外賣店主攻兩餸飯，午市和晚市期間均引來長長人龍，可見兩餸飯已攻陷本港上班族。

不過，在中環和銅鑼灣的傳統鬧市，兩餸飯的競爭力相對薄弱，中環多條大街小巷內未見兩餸飯的蹤影，根據網上資料亦只有一間位於鐵行里的齋舖出售素食兩餸飯；而在銅鑼灣，記者亦只發現兩個地方售賣兩餸飯，包括在希雲街一家西式咖啡店，原本主打精品咖啡，但在晚市禁堂食令下，只能在傍晚5時半後推出兩餸飯吸客，另一間兩餸飯則在惠康超市內。

記者抽查港島區有推出兩餸飯的食肆或外賣店，發現除了上述希雲街的西式咖啡店錄得近10%的增幅外，其錄租值大部份都無變化。