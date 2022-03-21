林鄭公布路線圖　4.21起分3階段放寬社交措施　首階段可晚市堂食

行政長官林鄭月娥在今早(21日)的記者會上表示，疫情似乎已越過高峰，然而下降趨勢並不明顯，專家研判情況仍然嚴峻，因此大部份社交距離措施不會提早放寬，但已定下復常路線圖，並會在4月21日後分階段用3個月時間解除大部份社交距離措施，首階段將會推餐飲及表列處所，次階段會推至郊野公園及泳灘等。



行政長官林鄭月娥在今早(21日)的記者會上公布復常路線圖。(周穎瑤攝)

第一階段將放寬餐飲及表列處所

第一階段將會重開所有受第599F章下發出的指示規管的餐飲處所和表列處所、及康文署輆下場地、博物館等，進入處所仍需配戴口罩。除了餐飲，其他地方最多可聚集4人，晚市堂食可4人1枱，而酒吧仍關到第2階段。

第二階段放寬郊野公園及泳灘等

第二階段是餘下處所重新開放，限聚令將會放寬至8人，郊野公園、泳灘和泳池重開；跑步不需配戴口罩，餐飲堂食可由10點經營到12點，由4人增加至8人；酒吧可以重開，由晚市至12點。

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第三階段是剩餘顧客人數放寬

第三階段是剩餘顧客人數再放寬，基本上只需使用安心出行和疫苗通行證、處所要清潔，公眾地方限聚和口罩令等。

林鄭指即使到放寬最後階段，政府仍會有堅持，例如繼續需要使用安心出行、疫苗通行證、指明處所要清潔，公眾地方限聚令及口罩令等。

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