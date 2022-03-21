復課｜幼稚園、小學最快4.19可面授課堂　中學待DSE核心科後復課

本港疫情持續，自2020年爆發疫情，全港斷斷續續多次停課。行政長官林鄭月娥早前因應第五波疫情，要求全港學校提早放暑假直至復活節假期，她今日（21日）公布，全港學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂。

其中，小學、國際學校及幼稚園率先復課，中學則要待DSE考完核心科目後才復課。另外，「疫苗通行證」涵蓋學校的教職員及訪客，但不會包括學生，惟仍期望學生盡快打針，為校内學習創造更佳條件，例如有更多課外活動時段。



行政長官林鄭月娥表示，學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂。小學、國際學校及幼稚園率先復課。（資料圖片）

林鄭月娥指出，疫情爆發使學生無法正常上課，網課難以代替面授課，亦無助建立學生的社交關係。明白上課對小朋友來説非常重要，亦明白家長為此感困擾。因此學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂。小學、國際學校及幼稚園率先復課，中學則要待DSE核心科目考試完成後才恢復面授課堂。目前維持以4月22日開考文憑試為目標，惟有機會延至5月開考。教育局已制定應變方案，應付延遲開考的情況。

行政長官林鄭月娥表示，「疫苗通行證」涵蓋學校的教職員及訪客。雖不包括學生，但仍期望學生盡快打針，為校内學習創造更佳條件。

她又指，目前「疫苗通行證」涵蓋學校的教職員及訪客，但不包括學生，並強調尊重學生受教育的權利。雖不要求學生必須接種疫苗才能恢復面授，但仍期望學生盡快打針。學生接種率高，就能產生群體免疫，能為校内學習及活動創造更佳條件。

林表示，中學的接種情況較理想，現時12至19歲青少年第一針的接種率接近95%，會繼續推動他們打第二及第三針。而3至11歲兒童第一針的接種率為57%，必須急起直追，並希望在4月底前推高至90%，前提是一定要得到家長支持。

▼3月20日 林鄭月娥疫情記者會▼

