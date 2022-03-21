晚市堂食｜灣仔小店生意跌五成老闆娘盼早放寬　感恩熟客助渡難關

政府今日（21日）宣布，最快4月21日起逐步放寬晚市堂食及四人一枱。有在灣仔開餐廳的老闆娘表示，開業三年經歷兩年疫情，在政府禁晚市堂食下，生意大跌五成，自己要再「扲荷包」維持經營，感恩有熟客及業主支持，期望下個月「坐多兩個人，就可恢復多三成生意。」

老闆娘同時經營美容院，慨嘆停業零收入，但不希望解僱任何一名員工，「每個人都要生活，我做得幾多得幾多，錢係可以搵得返」。她指現階段會籌備重新開業，希望大家能保持樂觀，「唔好再諗以前，一開返就去做。」



▼港府擬4月21日起分階段放寬社交距離措施▼



+ 4

Red Pocket Cafe 老闆曾小姐表示，禁晚市堂食對飲食業影響很大，生意額較以往大跌五成，「雖然灣仔係商業區，又有政府大樓，但自從WFH後少咗人返工、又無人OT、無人買外賣，夜晚條街無人。」

過去多月，曾小姐的餐廳只靠早餐及午市維持生意，深感經營壓力，自己要額外注資確保餐廳運作，慶幸業主富人情味，願意調整租金，共渡時艱，「呢段日子惟有盡自己所能，好感恩熟客嘅支持，有客人因WFH（在家工作）成個月，都有特登落嚟睇下我哋點，真係好靠熟客嘅支持。」

現時每日確診數字徘徊逾萬宗，曾小姐坦言，明白疫情無可能一下子跌落3位數字，但仍希望政府可以加快放寬營業限制，「依家只能兩人一枱，影響好大，坐多兩個，又多返啲生意啦，希望4月可以回復到兩至三成。」

曾小姐同時有美容業生意，自年初起已經停業，慨嘆「損失慘間餐廳」，「唔開得工，惟有靠自己頂硬上，員工呢段日子都各自己搵嘢做」，她稱停業時間糧照出，租照交，仍沒有解僱任何員工，「每個人都要生活，我做得幾多得幾多，錢係可以搵得返，所以要保持樂觀，其實我只有呢個能量。」

+ 2

晚市逐步放寛，不少打工仔都表示歡迎，市民梁先生期待下個月外出晚膳，他指病菌不會晚上才出沒，即使上午都有機會「中招」，質疑政府禁晚市決定，「依家一街都係人，數字又無明顯下降，好似禁同唔禁都差唔多。」

何先生就指，現時確診人士病情未算嚴重，希望可以加快放寬晚市及限聚令，「呢段日子生活麻麻地，好唔方便，亦有好多餐廳捱唔住，真係愈早放寬愈好。」有做運動習慣的何先生最希望，能盡早重開健身心，他指單靠日常體能訓練不足夠，這段時間肌肉流失，身體亦「無咁fit」，「明白確診數字係高，但個人好似無乜自由咁，又無乜選擇，出街都唔似出街。」